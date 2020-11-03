Fenerbahçe’yi kendimi bildim bileli izlerim. Rakip ceza alanı içinde bu kadar fazla kafa topuyla buluştuğunu, bu kadar fazla gol pozisyonuna girdiğini hiç görmedim.

Oyun başladı Valencia vurdu, Samatta vurdu, Tisserand vurdu. Bir daha Samatta, Serdar, yeniden Tisserand... Vuran vurana... Kardeşim bu kadar rahat, kaleyi karşıdan gören pozisyon bulmuşsun, rakip stoperler seyirci, kafaya çıkıp çıkıp vuruyorsun, atsana birini ikisini... Pelkas’ın bir kafası direkten döndü, gerisi karavana...

Sonra bir eksik oynayan Antalya karşısında bir penaltı golü ile maçı zor kazanıyor, sonraki bölümde de sıkıntılar içinde maçı tamamlıyorsun. Bu sıkıntılı galibiyete rağmen Fenerbahçe kötü oynadı diyemem. Fenerbahçe belki de gol adına tarihi rekor kıracağı bir maçta ciddi anlamda “hovardalık” yaptı.

Fenerbahçe kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir takım... Ancak Erol Hoca’yı bekleyen işler var. Hemen sıralayalım...

-Hoca bu kafa topları konusunda, takımı ciddi anlamda çalıştırmalı...

-Sosa iyi değil, niye böyle, araştırmalı, düzeltmeli...

-Samatta’nın adı var, kendisi yok. Bu kadar hava topuyla buluşulan bir maçta Cisse daha erken girebilirdi.

-Valencia topla çok oynamak adına atakları başlamadan sonlandırıyor.

-Sinan 10 saniyede iki sarıdan kırmızı ile gidiyorsa bu kafa ile Fenerbahçe’de oynayamaz.

-Takım mutlaka hızlı hücum etmeli...

Fenerbahçe dört topunun direkten döndüğü, rakip ceza alanına 50 defa girdiği, 45 orta yaptığı bir maç oynadı ve maçı ancak 2-1 kazanabildi. Hatta yol kazasına bile uğrayabilirdi.

Gustavo muhteşem oynuyor, Caner’deki sol ayak normal değil... Adam ölçüyor, biçiyor, atıyor. Hep söylerim, büyük takımda büyük oyuncular oynar. Formsuz olurlar, kötü olurlar ama kalitelerini korurlar. Fenerbahçe’de bu sezon böyle bir kadro var.

Maçın güzelliği Podolski’nin muhteşem golüydü. Böyle bir golü ancak Podolski kalitesine erişenler atabilir. Ancak bu gol öncesi maçın iyilerinden Tisserand rakibini nasıl kaçırdı, şaşırdım. Gustavo’nun üst direkte patlayan füzesi için iyi bir alkış göndermeliyim.

Hakem Bahattin Şimşek iki kırmızı kartta da haklı... Penaltı da sanki haklı... Cisse’nin rakip kaleye giderken Naldo’nun kolundan dönen top bir penaltı çağrışımı yaptı. Ancak Bahattin Hoca, VAR uyarısına rağmen kararında ısrar etti ve penaltı vermedi. Mesafenin yakın olduğunu düşünmüş olabilir, saygı duymak lazım...

İlginç bir maç izledik. Fenerbahçe adına tarihi bir gol rekorunun kırıldığı maç da olabilirdi, büyük bir hayal kırıklığı da... Fenerbahçe tepeden tırnağa kaliteli takım... Ama kazanırken eksikleri görmek lazım...