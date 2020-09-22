Fenerbahçe transferin şampiyonu… Aldıkça alıyor, ama bir şey değişmiyor; Niye... Papağan gibi tekrarlamaya devam edelim; günümüzün futbolunda bu kadar ağır oyun yok, bu kadar yavaş oyun yok… Hızlı hücuma çıkmazsanız, bunun sonucunda rakip savunmayı az adamla ve hazırlıksız yakalayamazsanız, pozisyon bulmakta , gol atmakta ciddi anlamda zorlanırsınız…

Nitekim Hatayspor maçının ilk yarısında böyle oldu… Fenerbahçe pozisyona giremeden ilk yarıyı tamamladı… Hatay derseniz, Fenerbahçe ceza alanı çevresini kendine “yasaklı bölge“ ilan etti ve adeta yaklaşmaktan çekindi…

Aslında Hatay‘ın rakip kaleye bu kadar uzak kalmasında, Fenerbahçe orta alanında Tolga ve Gustavo‘nun önemli müdahaleleri etkili oldu… Fenerbahçe’nin yeni ikili stoperinin uyumu için bir şey söylemek zor… Hatay gelmedi ki, yeni ikilinin marifetlerini görelim… Zanka da , Lemos da ilk yarının en rahat adamlarıydı…

Gerçi Fenerbahçe‘nin gerçek takımı sahada değil, sanki kulübedeydi… Maçta Enner Valencia‘yı gördükçe, ilk maçta Frey’i oynatan ve bu nedenle ağır eleştiri alan Erol Hoca‘ya hak vermeye başladım… Frey hiç olmazsa deli - dolu hareketli… Valencia’da bu görüntü bile yoktu…

Thiam‘ın geçen sezon Kasımpaşa‘da bütün maçlarını izledim, Thiam hücumun merkez adamıdır, pivot santrafordur… Kasımpaşa’da birbirinden güzel gollerini merkezde oynarken attı… İnada gerek yok…Yeni santrafor gelene kadar, hiç olmazsa bu görevi Thiam’a verin… Fenerbahçe’ye de, Thiam’a da yazık etmeyin..

Ama kim oynarsa oynasın bu kadar ağır oyun, bu kadar yavaş hücum pozisyon getirmez, gol getirmez, galibiyet getirmez… Hızlı oyun, hızlı hücum… Tekrar edeyim; Hızlı oyun hızlı hücum… Bunu Erol Hoca’ya kim kabul ettirecek?

İkinci yarıya Sosa ve Sinan ile başladı Fenerbahçe… Sinan son saniyede saç - baş yolduran bir gol pozisyonu kaçırmanın dışında hiçbir şey yapmadı… Erol Hoca ilerleyen dakikalarda iyi bir hamle yapıp Novak‘ ı geriye, Caner ‘i öne attı… Ama aynı Erol Hoca, takımın hücumdaki en etkili adamı Caner’e çıkararak büyük bir yanlışa imza attı…Caner nasıl çıkar, inanılacak gibi değil... Valencia ‘nın 95 dakika Fenerbahçe‘yi bir eksik oynatması Erol Hoca için bir başka büyük yanlıştı …

İlginçtir, Fenerbahçe’yi heyecanlandıran üç pozisyon oldu… Biri direkten dönen iki Gökhan Gönül kafası, diğeri Lemos kafası… İki savunma adamı… Aslında Fenerbahçe hücumcusu olmayan bir maç oynadı…

Hatayspor, lige çok zorlu iki maçla başlamasına rağmen çok önemli adımlar attı… Fenerbahçe maçında hücumu düşünmedi ama savunmada iyi durdu… Tabii, Fenerbahçe’nin çok ağır hücum etmesi, Hatayspor’a her rakip atakta 7-8 oyuncuyla duvar örme şansı verdi…

Düşünün, rakip son 15 dakikayı 9 kişi oynadı , Fenerbahçe buna rağmen oyunu hızlandırmadı… İki kırmızıdan, Riberio’nun ikinci sarısı çok kolay çıktı… Bu kolaylığı Riberio mu sağladı, hakem Ümit Öztürk mü, tartışılır… Sackey’in ikinci sarısı sonuna kadar doğruydu…

Fenerbahçe bu kafayı değiştirmeden, takımın tamamını değiştirse gene sonuç alamaz… Önce kafa değişecek, sonra takım… Fenerbahçe’nin bu kadar ağır oynayarak, bu kadar yavaş hücuma çıkarak, rakibe en ufak bir baskı uygulamadan maç kazanması mümkün değil…

Unutmayın, bir daha söyleyeyim: Önce kafayı değiştireceksiniz, sonra takımı… Yani önce hızlı oyun, hızlı hücum… Bunu beceremeden kimi alırsanız alın, umutlarınız ve paralarınız boşa gider...