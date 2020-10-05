Fatih Hoca, belki baba - evlat ilişkilerine, belki duygusallığına öncelik vermiş olacak ki, başlangıç on birinde, futbolun doğrularına göre sahada olması gereken ne Emre Kılınç’a, ne Babel’e yer verdi… Aslında bu ilk yarıda Galatasaray bir eksik oynadı ve adeta “yok” hükmündeydi… Buna bir de Belhanda ile Feghouli’nin eksikliğini eklerseniz, Galatasaray birden fazla eksikti...

Galatasaray’ın bir maçın ilk yarısında rakibe bu kadar pozisyon verdiğini, bir Diagne pozisyonu dışında hücumda “sıfır” çektiğini ilk defa görüyorum… Abartısız yıllardır ilk defa...

Aslında 1-0’lık ilk yarı sonucu, Galatasaray adına alınabilecek en iyi sonuçtu… Bu yarıda Yusuf solda oynarken sağ bek Omar’ı, sağda oynarken sol bek Emre Taşdemir’i perişan etti, başlarını döndürdü… Koca Galatasaray takımı kopup kopup gelen ve hem kendine hem takım arkadaşlarına pozisyon üstüne pozisyon yaratan Yusuf’a nasıl oldu da bir önlem alamadı inanılır gibi değil… Futbolun adaleti bu yarının son dakikasında tecelli etti ve Yusuf Erdoğan muhteşem bir gol attı… Yusuf’un uzaktan kumandalı bu füzesinde, o dakikaya kadar müthiş kurtarışlar yapan kaleci Fatih’in de birkaç adım önde yakalandığını söylemeliyiz…

Fatih Hoca maçın başlangıcında yapması gerekeni, ikinci yarının başlangıcında yaptı… Falcao ile birlikte kenarların iki etkili adamı Babel ve Emre Kılınç’ı oyuna aldı… Görüntü hemen değişti… Yusuf da yorgunluktan dinlenmeye çekilince, oyun tamamen tek kaleye döndü…

Galatasaray’ın bunaltıcı baskısı sırasında Kasımpaşa’nın kusursuz savunma anlayışı ortaya çıktı… Özellikle savunmanın göbeğine çekilen Tarkan Serbest müthiş oynadı… Yarım hata yapmadı… En bunaldığı dakikalarda bile buzdolabı gibi kaldı… Mehmet Altıparmak hocanın Hajradinoviç’i çıkartıp daha dirençli Sadiku’yu oyuna sürmesi akıllı bir hamleydi… Ancak yorgunluktan ayakta durmakta zorlanan Yusuf’u daha erken oyundan alabilirdi… Galatasaray bu baskılara, hatta oyunu bir ara rakip ceza alanı içinde oynamasına rağmen çok ciddi, “ahh - vahh” dedirten pozisyonlar bulamadı… Falcao şu anda “bitik” durumda… Yarın ne olur bilemem… Biz sonuçta hariçten gazel okuyoruz, doğrusunu hocalar bilir… Ancak Emre Taşdemir tam kendine gelmişken, hücumlara çok ciddi katkı verirken “şak” diye niye çıkarıldı, anlamadım…

Etebo’yu çok beğendiğimi söylemeliyim… Adam dokuz canlı canavar gibi…

Kasımpaşa tribünlerinde sürekli “semtlerin efendisi” diye bir pankart asılıdır… Aslında Kasımpaşa’da 21 takımlı Süper Lig’in efendisi… Pislik yapmazlar, çamura yatmazlar, hakemi kandırmazlar… Gene son derece temiz oyunlarından birini oynadılar ve Galatasaray’ı paşa paşa yendiler… Kasımpaşa’nın faul gerekçesi ile sayılmayan golü açıkcası içime pek sinmedi… Ama VAR ve Cüneyt Çakır bu kadar uzun inceledikten sonra verdikleri karara saygı duymak lazım… Kasımpaşa karşısında sadece Galatasaray kötü değildi… Fatih Hoca da formsuzdu...