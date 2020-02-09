Fenerbahçe “bal yapmayan arı“ gibi... Bir saniye durmadan “vızır vızır“ çalışıyor, daldan dala konuyor, dolaşıyor... Ama bakıyorsunuz kovanda bal yok... O zaman ne değeri kaldı bu kadar çalışmanın, bu kadar kendini parçalamanın...

Her maç aynı senaryo; Oyun üstünlüğü dahil, herşey Fenerbahçe‘nin... Ama sonuç, skorboard Fenerbahçe‘nin olmadıktan sonra bu üstünlüğün değeri de kalmıyor, karşılığı da olmuyor…

Ama sahada yeterli olan sadece oyun mu? Görüyoruz ki değil... Özellikle bu sezon sonuca maçı oynayan iki takımdan çok daha fazla etki edenler, katkı sağlayanlar var…

Üç penaltının verildiği, bir penaltı atışının tekrarlandığı, son dakikada çok ciddi bir penaltı tartışmasının yaşandığı maçta, elbette hakem öne çıkacak…

Alanya‘nın ilk penaltısı; Yok top yakından ele çarptı, top sekti, istem dışı oldu falan hepsi hikaye… Penaltı kararı doğru…

Penaltı tekrarı: Penaltıyı kurtaran kaleci Altay‘ın ayağı çizginin “kılpayı“ dışında… Tekrar kararı doğru…

F.Bahçe‘nin penaltısı: Rodrigues‘e penaltıyı yapan Siopsis bile itiraz etmedi… Karar doğru…

Alanya‘nın ikinci penaltısı: Konuşmaya gerek yok… Kesin doğru… Ama bu pozisyonun başlangıcında Ceyhun‘un Gustavo‘nun ayağından topu çalışında bir faul var gibi… Hakem bunu dikkate almadı…

Amaaa… En önemlisi: Alanya‘nın ilk penaltısında “oyna“ işareti yapmana rağmen, VAR‘a gidip penaltıya dönüyorsun… Doğruyu yapıyorsun… Jailson ister seksin, ister istem dışı olsun, eli topla buluşuyor… Gene söyleyelim, penaltı doğru…

Peki, son dakikada Mustafa Pektemek‘in, ceza alanı içinde kolunun topla buluşmasında VAR‘a gitmek ihtiyacını bile niye hissetmiyorsun… Niye çifte standart uyguluyorsun… Jailson‘un eliyle buluşan top penaltıysa ki, penaltı, o zaman Mustafa Pektemek‘in pozisyonuna da penaltıyı versene…

En azından VAR‘a gitsene… VAR hakemi, çağırsana… Birini veriyorsunuz, aynı pozisyonda diğerini vermiyorsunuz? Birine VAR, diğerine yok… Niye? Kulağınıza ne üflüyorlar da penaltıyı veremiyorsun, VAR‘a gidemiyorsun…

Gün boyu bütün maçları izledik… Hakemleri gördük… Hangi akılalmaz kararları verdiklerine tanık olduk… Bu kadar çelişki, bu kadar farklılıklar olur mu? Oyun kuralları ona - buna bu kadar farklı uygulanır mı?

Sonra Ali Koç kalkıyor “TFF taraflı, MHK kasıtlı, siyasiler etkili“ diyor… Ali Koç‘a bu malzemeyi maalesef veriyorsunuz…

Fenerbahçe‘nin futbol olarak son iki haftadan geri kaldığı bir maçtı… Buna rağmen sayısız fırsat yakaladı ve çoğu maçta olduğu gibi gene atamadı…

Fenerbahçe‘de iki penaltı yapan Jailson‘dan önce, sorun Rodrigues‘de… Fenerbahçe‘nin hücumda ağırlık merkezi… Ama çalım illetinden hemen hemen her topu rakibe kaptırıyor ve Fenerbahçe‘nin hücum sonlandırmasını engelliyor…

Alanya ciddi baskı yemesine rağmen sağlam durdu… Göbekte Welinton ile Caulker çok iyi oynadı…

Djalma, İsla önünde çok etkili oldu, çok önemli ataklar geliştirdi… İki gün önce Galatasaray‘ı yenen Alanya, bu defa Fenerbahçe‘ye kaybetmedi…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç‘un yerinde olsam “TFF‘nin tek üyesini bile Nihat Özdemir seçmedi, siyaset bu işe karışıyor“ gibi açıklamaları yapmayı bırakırım…

Zararı oluyor, yararı olmuyor… Sonra faturayı Fenerbahçe sahada ödüyor...