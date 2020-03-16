Sen yoksan herşey eksik… Sen varsan herşey tamam… Süper Lig ‘in en önemli pazarında “sen“ yoktun, seninle birlikte “futbolu futbol” yapan hiçbir şey yoktu… Heyecan yoktu , tempo yoktu, duygu yoktu , coşku yoktu… Ne yapalım, sağlık olsun… Futboldan önce insan sağlığı…

Gündüz maçında Trabzonspor - Başakşehir mücadelesini izledik… Trübünler öksüz kalınca, sahadaki futbol da öksüz kaldı… Kabul edelim ki, bunun faturasını Trabzonspor ödedi…

Benzer durum akşam maçı için geçerliydi… Hele gündüz maçında gelen beraberlikten sonra, Galatasaray’ın alacağı bir galibiyet, önündeki Trabzonspor ve Başakşehir‘e iki adım birden yaklaştıracak ve aradaki puan farkı sadece “1“ e inecekti…

Galatasaray da bu bulunmaz fırsatı kullanamadı… Özellikle ilk yarıda futbol değil, “işkence” vardı…

Galatasaray’ın Belhanda ile “durağan“ görüntüsü Ömer Bayram‘ın oyuna girmesiyle “pozitif“e döndü… İkinci yarının tamamına yakın bölümünde Galatasaray ‘ın isteği ve baskısı vardı… Ancak en kritik iki pozisyonu Beşiktaş kaçırdı… Çaprazda Nkoudou’nun şutunu karşılayan Muslera, bir korner atışında da Atiba ‘nın vuruşunu iyi önledi …

Beşiktaş kalesinde de Karius‘un hatasız oynadığını söylemeliyiz…Beşiktaş ‘ın tutanı iyiydi ama atanı ortada hiç görünmedi… Burak Yılmaz son derece etkisiz bir maç çıkardı… Falcao ikinci yarının başında dışarı giden kafa vuruşu dışında ortada görünmedi…

Sergen Yalçın, sağ önde Boyd‘u oynatarak Saracchi - Onyekuru saldırılarını iyi kesti… Gerçi Onyekuru “mecburen” oynuyor gibiydi… Çıkana kadar birşey yapmadı… Boateng ilk iki maçında sahnede bir göründü ve göze girdi, alkışlandı, sonrasında yok… Az, buz değil , ortalıkta hiç yok...

Galatasaray‘ın baskılı görünmesine rağmen Feghouli’nin dışarı giden vuruşu dışında akıllarda kalan bir gol pozisyonu olmadı… Galatasaray‘ın oyunu hızlandırması için Ömer Bayram‘a, futbolunu zenginleştirmek için Emre Akbaba‘ ya ihtiyacı var…

Müthiş bir pazar bekliyorduk… Seyirci çekilince futbol yerle bir oldu… Zevk, coşku, duygu, tempo, heyecan sahalara hiç uğramadı… Çok iyi anladık… Sen yoksan herşey eksik… Sen varsan herşey tamam… Sen yoktun, futbol sahalara hiç uğramadı...