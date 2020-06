Futbol Federasyonu’nun bir sonraki sezondan (2021-22) başlayarak yabancı sınırlaması getireceği ve yeni uygulamanın 8+2+2 olacağı konuşuluyor. Yani 8 oyuncu sahada, 2 oyuncu kulübede, 2 oyuncu tribünde... Galatasaray dışında diğer kulüplerin büyük bir bölümü “sınırlama getirilmesini” destekliyor.



İşin garibi şu... Sınırsız yabancı var ama tercih size ait... Kimse size “Sınırsız yabancı alın” diye dayatma yapmıyor. Tercih sizin... İsterseniz 3-5 yabancı ile oynarsınız, isterseniz takımın tamamını “yabancı” yapabilirsiniz. Bizim kulüpler rahata ve hazıra alışkın ya, takımları tıka-basa yabancı ile doldurdular. Alan da kendileri, şimdi “Yabancıya sınırlama gelsin” diyen de kendileri...

TFF’nin yerinde olsam, “Yabancı sınırlaması” ile uğraşacağıma, ilk on birlerde altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğunu getiririm. Şimdi kulüpler her yabancı transfer için, TFF’ye futbolcu başına belli bir fon öderken, TFF olarak altyapıdan ilk on birde oynayan her futbolcu için kulüplere futbolcu başına önemli bir prim veririm. Yabancı yasağı değil, yerli şartı getiririm.

Şimdi tam zamanı... Kulüpler zaten batık... Pandemi nedeniyle futbolun ve kulüplerin ekonomisi çöktü. Trabzonspor’da bu sezon gençleştirme ve altyapı konusunda mükemmel bir örnek olunca kulüpler ister istemez genç yeteneklere, alt yapılara dönmeye başladı. Seyirci artık koşulları daha iyi biliyor ve altyapıdan gelecek oyuncuları kucaklamaya hazır...

TFF, gelecek sezondan (2020-21) başlayarak ilk sezon için 1, ikinci sezon için 2, üçüncü sezon için 3 altyapı oyuncusunu ilk on birde oynatma zorunluluğu getirsin. Avrupa kupasında oynayanları o maçlar için rahat bıraksın ama Süper Lig için bu şartı tavizsiz uygulasın. Bu uygulama, bu şartlarda olmazsa, bir daha hiç olmaz. Çünkü futbol iklimi şimdilerde son derece elverişli...

TFF bu kararı alırsa tarih yazar. TFF buna karar verirse tarihe geçer. Nihat Başkan gel şu kararı al... Bu şeref senin ve yönetiminin olsun.

Masraf kapısı

TFF’nin yeni yabancı oyuncu taslağında, 2 futbolculuk kontenjan da, tribünde oturacak oyuncular için var. Tribünde oturacak yabancı futbolcuya para verecek kadar lüksümüz var mı, asla yok. Boşuna masraf kapısı...

Diyorlar ki, “Gelecek sezon rezerv lig (U-21) başlıyor, orada oynarlar.” Yaşları 30’u aşmış yabancıların rezerv ligde ne işi var? Eğer 16-17 yaşında genç yabancılar varsa anlarım, ama 30’u aşanları bu gençlerin arasına salmam. Yanlış karar...

Yiğit ölür, şanı kalır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim ve teknik direktör Ünal Karaman, “Gençleşme ve altyapı” konusunda tam bir “Devrim” yaptı. Ünal Hoca gün geldi, ilk on birde 6-7 altyapı oyuncusuna şans vererek sahaya çıktı. Ustalarla gençleri çok iyi harmanladı ve ortaya son yılların en iyi, en kaliteli, en başarılı Trabzonspor’u çıktı. “Kazanırım, kaybederim” diye asla hesap-kitap yapmadı. Kazanan Türk futbolu ve Trabzonspor oldu. Ortaya çok değerli gençler çıktı.

Ünal Hoca’nın bu “Yürekli, kararlı ve radikal” başlangıcı, bizim yerli hocalara ders olsun. Bizim yerli hocalar, “transfer” diye geliyorlar, “transfer” diye gidiyorlar. Hep kendinizi değil, biraz da Türk futbolunu ve takımları düşünün.

“Yiğit ölür, şanı kalır” misali, Ünal Hoca, Trabzonspor’dan ayrıldı ama bu konuda asla unutulmayacak şanı ve imzası kaldı. Darısı diğer hocalara... Selam sana Ünal Hoca...

Kulüplere de sınırlama!

TFF’nin talimatlarına göre, bir teknik direktör bir sezon içinde ancak 2 takım değiştirebiliyor. Ancak kulüpler bir sezonda istediği kadar antrenör değiştirme hakkına sahip... Bu adil değil... Madem hocalar bir yılda 2’den fazla yer değiştiremiyor, kulüpler de bir sezonda 2’den fazla hoca değiştiremesin. Hak yerini bulsun...

Kiminin parası kiminin çabası

Sözcü gazetesinde Galatasaraylı futbolcuların yıllık maaşlarını okudum. Falcao 5 milyon, Feghouli 3.8 milyon, Muslera 3.5 milyon, Belhanda 3.3 milyon, Seri 2.8 milyon, Andone, Babel 2.5 milyon, Galatasaray’ın kurtulmak için akla karayı seçtiği Diagne 2.3 milyon euro alıyorlar. Bu paralara can dayanmaz.

Aynı listede Ömer Bayram 400 bin euro yıllık maaşla son sıralarda... Muslera’yı bir tarafa koyuyorum. Milyon milyon euroları alan futbolculardan hangisi 400 bin euro ile adeta sudan ucuz olan Ömer Bayram’dan daha iyi oynadı, daha içten oynadı, daha fazla katkı sağladı; Hiçbiri...

Kiminin parasını, kiminin çabasını konuşuyoruz. Ömer Bayram daha fazla parayı ve daha fazla saygıyı hak ediyor.

Hangi kriter?

Mehmet Aurelio, bizim ülkede Trabzonspor’dan başlayıp, Fenerbahçe ile devam eden, Türk Milli Takımı ile zirve yapan futbol hayatında çok iyi izler bıraktı. Tek yanlışı, kötü anıldığı tek olayı olmadı. Hep iyi insan, iyi futbolcu olarak kaldı.

Ancak dünya biliyor ki her iyi futbolcudan iyi antrenör olmuyor. Mehmet Aurelio’nun, Önder Özen ile Kasımpaşa’da , Tuncay Şanlı ile Sakaryaspor’da kısa süren yardımcı hocalık deneyimleri oldu.

Hoca konusunda kılı kırk yaran Fenerbahçe Yönetimi, hangi kriterleri ölçü alarak Aurelio’ya bu görevi verdi, bilemiyorum. Umarım ve dilerim çok başarılı olur. Kötülerin egemen olduğu dünyada biraz da iyiler kazansın.

Bir daha Çapa...

Milliyet’teki son yazımda Çapa Tıp Fakültesi ve hastanesini yazdım. Müthiş bir geri dönüş aldım. Türk sağlık sektörünün zirvesi olan, dünya çapında hocalar yetiştiren, halen yetiştirmeye devam eden, hastanesiyle koronavirüs salgınında yüzlerce, hatta binlerce hastaya şifa olan, hatta bu süreçte şehit profesörler, doktorlar, yardımcı personel veren Çapa, herkese şifa olurken, kendisi maalesef fiziki olarak can çekişiyor. Çapa’nın binaları, dokunsanız yıkılacak kadar harap, hatta neredeyse enkaz halinde...

Çapa yenilenmeli... İstanbul’u gökdelenler donatırken, kendi bulunduğu yerde birkaç kat yükseklik verilerek kapasitesi arttırılmalı... Çağdaş çalışma koşulları sağlanmalı... Bunu yapmaya devletin de gücü yeter, milletin de... Yeter ki, niyetiniz ve kararınız olsun.

Çapa’yı yaşatalım ki, hastalara ilaç olacak doktorları yetiştirmeye devam etsin. Çapa’yı yaşatalım ki, yaşatsın.