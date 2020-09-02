KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TVF Sultanlar Ligiâ€™nde mÃ¼cadele eden SarÄ±yer Belediyespor KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'mÄ±zÄ±n oyuncularÄ±na ve teknik ekibine dÃ¼zenli olarak yapÄ±lan ve bu zamana kadar negatif Ã§Ä±kan Kovid-19 testi dÃ¼n tekrar yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve 8 oyuncumuzun testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

OyuncularÄ±n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tedavilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Antrenmanlara ara verilmiÅŸ olup oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±yla ilgili geliÅŸme yakÄ±ndan takip edilmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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