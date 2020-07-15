Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Sassuolo - Juventus: 3-3
15.07.2020 - 22:09 |

Sassuolo - Juventus: 3-3

İtalya Serie A'da şampiyonluğun en büyük favorilerinden Juventus, zorlu Sassuolo deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü.

Sassuolo - Juventus: 3-3
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 33. hafta maçında lider Juventus, Milli futbolcumuz Mert Müldür'ün takımı Sassuolo'ya konuk oldu.

Sassuolo - Juventus: 3-3

Citta del Tricolore Stadı'nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve 3-3'lük skorla sona erdi.

Karşılaşmada gol perdesini Juventus'tan Danilo 5. dakikada açtı. 12. dakikada Gonzalo Higuain farkı ikiye çıkardı. Her iki golün asistini de Miralem Pjanic kaydetti. 29. dakikada ev sahibi Sassuolo'nun uyanışı gerçekleşti Duricic maçı 2-1'e getirerek ilk yarının skorunu ilan etti.

İkinci yarıda Sassuolo'nın hızı düşmedi ve 51. dakikada Berardi, 53. dakikada Caputo'nun golleri ev sahibini bir anda öne geçirdi. 64. dakikada Alex Sandro maça tekrar eşitliği getirirken kalan dakikalar büyük çekişmeye sahne oldu. İki takımın çabaları da sonuçsuz kalınca maç 3-3 sona erdi.

Juventus ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken Sassuolo'nun galibiyet serisi de 4 maçta kaldı.

Milli futbolcumuz Mert Müldür 90 dakika Sassuolo formasıyla sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus 77 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puana yükseldi.

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu

Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda karşıladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı
    Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı
  2. Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan evinde kazandı!
    Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan evinde kazandı!
  3. Sassuolo - Juventus: 3-3
    Sassuolo - Juventus: 3-3
  4. Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
    Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
  5. Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak
    Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı

Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı

Son dakika | Younes Belhanda'dan flaş talep: Bonservisimi verin!

Son dakika | Younes Belhanda'dan flaş talep: Bonservisimi verin!

Galatasaray'da Maicon krizi!

Galatasaray'da Maicon krizi!

Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Sıradaki Haber