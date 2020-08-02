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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Sassuolo - Udinese maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
02.08.2020 - 11:17 |

Sassuolo - Udinese maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İtalya Serie A'da müthiş bir sezonu geride bırakan Sassuolo, ligin son haftasında Citta del Tricolore'de Udinese'yi konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Sassuolo - Udinese maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Koronavirüs salgını arasından döndükten sonra Inter ve Juventus'a kaybetmeyen, Lazio'yu yenip Milan'a zor anlar yaşatan Sassuolo, müthiş bir performans ortaya koyduğu sezonu evinde, Udinese maçıyla noktalıyor. Orta sahadan Pedro Obiang cezalı, milli futbolcumuz Mert Müldür sakat. Uzun süredir forma giyemeyen stoper Filippo Romagna dışında Vlad Chiriches, Jeremie Boga ve Gregoire Defrel gibi isimler de sakatlığı nedeniyle ligin son maçında forma giyemeyecek. 21 gollü Francesco Caputo ve "14 gol - 10 asistle" oynayan Domenico Berardi ilk 11'de olacak.

Sassuolo - Udinese maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ligdeki son 4 deplasman maçından 9 puan çıkartan Udinese'de Jens Stryger Larsen cezasını tamamladı ve ligin son maçında sağ kanattaki yerini alacak. Savunmadan Bram Nuytinck, orta sahadan Rolando Mandragora ve Mato Jajalo sakat. Igor Tudor kovulduktan sonra takımın başına geçen ve uzun bir süredir "geçici" olarak teknik direktörlük yapan Luca Gotti, sezonun final maçı sonrası İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Watford'a geçiş yapabilir. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sassuolo'nun ligde oynadığı son 13 maçının 11'i "2.5 ÜST" bitti.

- Udinese'nin ligdeki son 4 maçının "2-3 GOL" olarak sonuçlandı.

- Sassuolo'nun sahasında oynanan son 5 Udinese maçı "2.5 ALT" bitti.

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