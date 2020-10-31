Schalke 04'ten TÃ¼rkiye ve Yunanistan'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

Almanya'nÄ±n Schalke 04 KulÃ¼bÃ¼, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in TÃ¼rkiye ve Yunanistan'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Â

Alman kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan TÃ¼rkÃ§e paylaÅŸÄ±mda, "Ege'de oluÅŸan depremden dolayÄ± TÃ¼rk ve Yunan halklarÄ±na Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve dualarÄ±mÄ±zÄ± iletiyor, yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenlere baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±rlar, yaralananlara da acil ÅŸifalar diliyoruz." denildi.Â

Schalke 04 KulÃ¼bÃ¼, benzer mesajÄ± Yunanca da yayÄ±mladÄ±.