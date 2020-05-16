Selim Soydan: Nihat Ã–zdemir, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸkan, adaletli ve dÃ¼rÃ¼st bir baÅŸkan

HayatÄ±n ve sporun tadÄ±nÄ±n belli bir sÃ¼re iÃ§in deÄŸiÅŸeceÄŸini dile getiren Selim Soydan, ilerleyen zamanda hayatÄ±n normal seyrine geri dÃ¶neceÄŸini ifade etti.

"FUTBOLCULAR SAHAYA SEYÄ°RCÄ°SÄ°Z Ã‡IKTIÄžINDA ZEVK ALMAZ"

Selim Soydan, mÃ¼cadelelerin seyircisiz oynanmasÄ±nÄ±n futbolcularÄ± nasÄ±l etkileyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki soruya ÅŸÃ¶yle cevap verdi: "EÄŸer maÃ§lar uzun mÃ¼ddet bÃ¶ylesine seyircisiz oynanÄ±rsa Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ziyan gÃ¶rÃ¼yorum. Yani telafisi Ã§ok zor olan ziyanlar ortaya Ã§Ä±kar. HiÃ§bir futbolcu sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda seyircisiz olduÄŸunda hiÃ§bir zevk almaz o iÅŸten, imkan yok buna. CevaplÄ± iÅŸtir bu Ã§Ã¼nkÃ¼. AynÄ± ÅŸekilde hakemler de zevk almazlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunun doÄŸasÄ±nda seyirci var."

"FUTBOLCULARIN EVLERÄ°NDE YAPTIKLARI Ã‡ALIÅžMALAR KISMEN YETERLÄ°"

TakÄ±mlarÄ±n koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle evlerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kÄ±smen yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Selim Soydan, "Ancak futbolcular biliyorsunuz ki genÃ§ ve akÄ±llÄ±dÄ±rlar. Zaten oynanan bir lige ara verildi. Onun iÃ§in toparlarlar en kÄ±sa zamanda diye tahmin ediyorum" dedi.Â

2018-19 Eredivisie Åžampiyonu Ajax!