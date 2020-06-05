TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir'in dÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir canlÄ± yayÄ±nda 2010-2011 sezonuyla ilgili sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlerin ardÄ±ndan sarÄ± lacivertli kulÃ¼pten tepki geldi. BaÅŸkan vekili Semih Ã–zsoy, Nihat Ã–zdemir ile ilgili kulÃ¼p Ã¼yelerinden bÃ¼yÃ¼k bir serzeniÅŸ olduÄŸunu belirterek kulÃ¼p televizyonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "FenerbahÃ§e, TÃ¼rkiyeâ€™dir. Kongre Ã¼yesi olmayanlardan bile bÃ¼yÃ¼k talep geliyor. 2011â€™den bu yana mÃ¼cadele var. BÃ¶yle bir ÅŸey yapmasÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalamayÄ±z. En bÃ¼yÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±k dava tarafÄ±dÄ±r. Ne gerekiyorsa yapÄ±lacaktÄ±r. Ne gerekirse yapÄ±lÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

"DAVANIN AREFESÄ°NDE NÄ°HAT BEYÄ°N BÃ–YLE BÄ°R AÃ‡IKLAMA YAPMASI ENTERESAN"

Bu konuyla ilgili sessiz kalmayan herkese teÅŸekkÃ¼rlerini ileten Ã–zsoy, "DilekÃ§elerini veren, sessiz kalmayan kesime de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Sessiz kalan bir kesim var, onlarÄ± anlayamÄ±yoruz. Bizim haklÄ± mÃ¼cadelemizde, kumpas davasÄ±nda, temmuza ertelenen davanÄ±n arefesinde Nihat beyin bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klama yapmasÄ± da enteresan. Bir tek onamaya kalmÄ±ÅŸ. Devlet mahkemeleri tarafÄ±ndan ÅŸike yoktur denmesine raÄŸmen Nihat beyin bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klama yapmasÄ±, bizim de ayrÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz gereken bir ÅŸeydir" dedi.