Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, oyunu kontrol etmelerine ve pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Tokatlı maçın ardından düzenlen basın toplantısında Galatasaray'ı galibiyetten dolayı tebrik etti. Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Tokatlı, "İlk yarıda ilk 15 dakikalık bölümde defansımızın arkasına atılan topla iki gol pozisyonu verdik. Sonuçta bir tane de gol yedik. Ama sonra tamamen oyunun inisiyatifini aldık. Devreye beraberlikle girecek pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda oynanan futbol, kurduğumuz baskı, kaleye atılan 24 şut, yüzde 72 topla oynama ve bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi." diye konuştu.

Gol atamayanınca maçın kazanılmadığını dile getiren Tokatlı, topla oynama oranının önemli olmadığını ancak girdikleri pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Beraberliği yakalamaları durumunda galip gelecekleri inancına sahip olduklarını anlatan Tokatlı, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Pas oyununu, pozitif futbolu oynayacağız. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Çok çalışıyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da tekrar üst seviyeyi yakalayacağız ve iyi futbolla herkesi memnun edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galip gelemedik, puan alamadık"

Bir gazetecinin kapanan takımlara karşı Alanyaspor'un zorlandığı sorusuna Tokatlı, şöyle cevap verdi:

"Dünya literatüründe, dünya futbolunda kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur. Bu bizim için de öyle. Avrupa'da oynanan maçları da görüyoruz ki kapanan takımları kolay kolay açamıyorsunuz. Sadece bir tane gole bakıyor. Gol attıktan sonra da tabii ki netice değişiyor. Tabi ki bunun üzerine çalışıyoruz ama çok kolay olmuyor. İçeride bunu Galatasaray takımına karşı oynamak bizim için sevinçli ama üzüntülüyüz ki galip gelemedik, puan alamadık. Diğer maçlarda bunu aşacağımıza inanıyoruz."