Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"
20.02.2021 - 23:41 | | AA

Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, oyunu kontrol etmelerine ve pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"
ABONE OL

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, oyunu kontrol etmelerine ve pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Tokatlı maçın ardından düzenlen basın toplantısında Galatasaray'ı galibiyetten dolayı tebrik etti. Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Tokatlı, "İlk yarıda ilk 15 dakikalık bölümde defansımızın arkasına atılan topla iki gol pozisyonu verdik. Sonuçta bir tane de gol yedik. Ama sonra tamamen oyunun inisiyatifini aldık. Devreye beraberlikle girecek pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda oynanan futbol, kurduğumuz baskı, kaleye atılan 24 şut, yüzde 72 topla oynama ve bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi." diye konuştu.

Gol atamayanınca maçın kazanılmadığını dile getiren Tokatlı, topla oynama oranının önemli olmadığını ancak girdikleri pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Beraberliği yakalamaları durumunda galip gelecekleri inancına sahip olduklarını anlatan Tokatlı, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Pas oyununu, pozitif futbolu oynayacağız. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Çok çalışıyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da tekrar üst seviyeyi yakalayacağız ve iyi futbolla herkesi memnun edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Semih Tokatlı: Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi

"Galip gelemedik, puan alamadık" 

Bir gazetecinin kapanan takımlara karşı Alanyaspor'un zorlandığı sorusuna Tokatlı, şöyle cevap verdi: 

"Dünya literatüründe, dünya futbolunda kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur. Bu bizim için de öyle. Avrupa'da oynanan maçları da görüyoruz ki kapanan takımları kolay kolay açamıyorsunuz. Sadece bir tane gole bakıyor. Gol attıktan sonra da tabii ki netice değişiyor. Tabi ki bunun üzerine çalışıyoruz ama çok kolay olmuyor. İçeride bunu Galatasaray takımına karşı oynamak bizim için sevinçli ama üzüntülüyüz ki galip gelemedik, puan alamadık. Diğer maçlarda bunu aşacağımıza inanıyoruz."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Muslera maça damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf
    Aksal Yavuz: "Eğer takım olmayı başarırsanız..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Dortmund derbide Schalke'yi dağıttı!
      Dortmund derbide Schalke'yi dağıttı!
    2. Türkiye'den madalya şov!
      Türkiye'den madalya şov!
    3. Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"
      Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"
    4. İstanbulspor'dan kural hatası iddiası!
      İstanbulspor'dan kural hatası iddiası!
    5. Liverpool, Everton'a yıkıldı! Ozan Kabak...
      Liverpool, Everton'a yıkıldı! Ozan Kabak...
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı!

    Son dakika - A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı!

    Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!

    Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!

    Son dakika - Fatih Terim: "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim"

    Son dakika - Fatih Terim: "Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim"

    Son dakika - Abdurrahim Albayrak'tan penaltı tepkisi!

    Son dakika - Abdurrahim Albayrak'tan penaltı tepkisi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet