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10.02.2021 - 23:38 | | AA

Semih Tokatlı: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz

Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, tur atladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Semih Tokatlı: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, tur atladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Tokatlı, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncuları ile gurur duyduklarını aktaran Semih Tokatlı, "Galatasaray gibi büyük bir takımı sahasında yendiğimiz için mutluyuz. Geçen sezon da kupadan elemiştik. Ligde de kazanmıştık. Bugün de galip geldik. Rakip kim olursa olsun, kazanmak için sahaya çıkan, çok çalışan ve sonuna kadar savaşan bir takımımız var. Oyuncu kalitesi ve oyun anlayışıyla ön plana çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz geçen sene kaçırdığımız finali bu sezon yakalamak. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Sevinçliyiz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Semih Tokatlı: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz

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