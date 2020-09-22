Temposu düşük ve keyifsiz bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak bu durum Atakaş Hatayspor’un maça çok iyi hazırlandığı gerçeğini değiştirmez. Geçen haftaki Medipol Başakşehir galibiyetinin sürpriz olmadığını bu maçta gösterdiler.

Belki şut atamadı. Pozisyon üretemedi. Son bölümlerde eksik kalması etken olmuş da olabilir.

Ama bunun karşılığında Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe karşı bir adım bile boşluk bırakmadı. 65 dakika pozisyon vermedi sahadan istediğini alarak ayrıldı.

Çok çabuk savunmaya döndü. İyi kapandı. Yardımlaşmayı iyi yaptı.

Fenerbahçe’nin Gustavo, Tolga, Ozan’dan oluşan orta sahası da çok üretken bir yapıda olmayınca ilk yarı pozisyonsuz geçti.

İkinci yarı Sosa, Sinan hamleleriyle Erol Bulut maçı değiştirmek istedi.

Karşılıklı hamlelerle ikinci yarı devam etti.

65’te Gökhan ile gole çok yaklaştı sarı lacivertliler. Tecrübeli futbolcu Sosa’nın ortasında klasik kafa vuruşlarından biriyle gole yaklaştı. Novak’ın oyuna girişi ile Caner’in öne çıktığı dakikalar söz konusuydu.

71’de ceza sahasında Caner son vuruşu yapamadı.

73’te Ribeiro’nun, 80’de Sackey’in kırmızısı sonrası son bölümü 9 kişi oynamak zorunda kaldı Hatayspor.

Rakibini ceza sahasında baskı altına almaya çalışan sarı lacivertliler boşluk arıyordu. 84’te Deniz kritik yerde topla buluştu.

İçeride dört takım arkadaşı olmasına rağmen vurmayı tercih etti.

9 kişi kalan rakibine sarı lacivertliler gerçek anlamda baskı kuramadı.

Maçın en net fırsatı son saniyede geldi. Sinan’ın vuruşu yakın mesafeden dışarı çıktı.