Fenerbahçe son bir yıldaki en iyi maçını oynadıktan sonra bugün Trabzonspor karşısına çıkıyor.

Teknik heyetin tespitlerinde maçın zorluk derecesi, teknik, taktik ve fiziksel güç açısından sarı-lacivertliler tam anlamıyla zirveye Başakşehir maçıyla çıktı.

Bu nedenle bugünkü maçta en önemli unsur özgüven ile birlikte sistemin, taşların artık iyice oturmuş olması olacak.

Zaten Kruse’nin son haftalarda toparlanmasının ana faktörü de bu.

Ersun Yanal’ın takımdaki eksikler sebebiyle sürekli bir arayış içinde olması takımın 10 numarasının ritm bulmasını engelledi.

Bu sorun sonunda aşıldı.

Son maçlarda takım deplasman ve zorluk derecesi yüksek maçlarda daha kontrollü ve sabırlı.

Bugünkü maçta da aynı düşünce sahada olacak.

Tolga Ciğerci yine kanatta oynayıp savunmaya ve orta sahaya güçlü tutacak.

Maçın ilerleyen dakikalarında ise hamle oyuncusu ile Yanal maçı kazanmayı deneyecek.

Yanal sezon başından bu yana sol beke transfer istiyordu.

Önce Kolarov ardından da Ricardo Rodriguez olmadı. İki transfer dönemi de sol bek için boş geçse de Ersun Yanal’ın “Buraya kadar bu takımla geldik. Bu takımla da şampiyon olurum sözü” aslında olayı özetliyor. Bahane üretmiyor ve takımına güveniyor. Bu da bugünkü maç öncesi Fenerbahçe’nin fotoğrafını net şekilde ortaya koyuyor.