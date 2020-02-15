Sezon başından bu yana sıkıntı bitmedi.

Önce sol bek pozisyonunda problem başladı.

Hasan iki kez sakatlandı ve neredeyse tüm sezonu kaybetti.

Ardından stoperde sıkıntılar vardı.

Jailson ile sezona başlandı ardından Zanka ağır kalıp, istenen alınamayınca tekrar orta saha olan Jailson bu bölgeye çekildi.

Kaleci Altay yeni antrenör Knoop gelene kadar kötüydü. Yeni yeni toparlıyor.

Ozan kanatta da oynadı. Yerini yeni buldu. Bu tip saha içi problemlerle uğraşan teknik heyet takımın en önemli isimlerinden biri olan Rodrigues’i kaybetti. Yaklaşık bir ay yok.

Bu durum teknik heyetin tüm planlarını alt üst etti. Tam da birçok bölgede yaşanan sıkıntı geride kalmış artık taşlar yerine oturmaya başlamıştı.

Ancak Rodrigues’in yokluğunu takımda dolduracak tam olarak oyuncu yok. Teknik heyetin tespiti bu yönde. Bu yüzden yeni bir çözüm arayışı söz konusu. Doğrudan kaleye bu kadar etkili giden bir isimden artık yoksun sarı lacivertliler. Bir kanatta Tolga rakibi tutuyor diğerinde Rodrigues takımı ileriye taşıyordu.

Şimdi bu sakatlık sonrası yeni plan için son antrenmanda çare arandı. Deniz’in oynaması ilk ihtimal. Diğeri ise Kruse’nin kanada geçip Emre’nin orta alanda forma giymesi.