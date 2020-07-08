Rakiplerinin kaybetmesiyle Fenerbahçe’nin zirveye yaklaşma ve Avrupa Kupaları’na katılma ihtimali doğmuştu.

Bu nedenle etkili bir oyun beklenirken tam tersi bir tablo söz konusu oldu.

Özellikle stoperde mecburen oynayan Jailson’un arka arkaya hataları ilk yarım saat içinde Gençlerbirliği’nin net fırsatlar bulmasını sağladı.

32’de top, tam çizgiyi geçmek üzereyken Altay müthiş bir çabuklukla çıkardı ve golü önledi.

Jailson orta sahaya geçtikten sonra savunma hataları biraz olsun azaldı ve sarı-lacivertliler ileriye çıkmaya başladı.

34’te Ferdi’nin içeri katedip attığı şut ilk tehlikeydi. 45’te Vedat, Jailson ile verkaça girse de bitirici vuruşu yapamadı. İlk yarının uzatmalarında ise Jailson, Vedat’ın indirdiği topta çok kötü vurdu ve ikinci yarı kulübeye geldi.

Emre’nin oyuna girmesiyle Fenerbahçe toparlandı.

Oyunu kontrol etmeye başladı. 57’de Emre’nin pasında Vedat karşı karşıya kaçırdı.

61’de ise Gençlerbirliği bir duran top organizasyonuyla golü buldu. Direk dibinde Stancu tamamladı 1-0

Fenerbahçe’yi maça ortak eden isim Emre oldu. Oyunu ve takımı toparlayan tecrübeli futbolcu 81’de sol ayakla müthiş vurdu ve topu köşeye gönderdi 1-1

Bir dakika sonra Vedat’ın bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90’da Rodrigues maçı kazandıracak pozisyonu bulsa da kaleci Ertaç topu çizgiden çıkardı.