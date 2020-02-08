Fenerbahçe’nin şablonu ve sistemi artık oturdu. Belki de ligin en zor deplasmanı olan Trabzonspor’a karşı ortaya konan oyun ve mücadele herkesin beğenisi kazandı.

Güçlü rakibine kaybetse de sarı lacivertliler kaçan fırsatlara yanıyor. Zaten maç sonu Başkan Ali Koç’un soyunma odasında yaptığı vurgu da bununla ilgiliydi.

Yeni kaleci antrenörü Knopp’un gelmesi sonrası Altay’da toparlanma var. Jailson ilk yarıdaki stoper deneyiminden önemli şeyler öğrenmiş. Artık daha sağlam.

Gustavo - Ozan uyum sağladı. Kruse de sonunda toparladı. En uçta Vedat zaten tartışılmaz...

Dolayısıyla teknik direktör Yanal’ın açıklamalarından ve vücut dilinden şunu çok net anlıyoruz. Yanal şampiyonluğa gerçekten inanıyor.

Sezon başındaki temkinli ya da tereddütlü halinden artık eser yok. Trabzonspor maçı sonrası açıklamasını bir kez daha izlediğinizde kendinden ve takımından emin olduğunu net şekilde göreceksiniz. Bunu üstelik kaybedilen bir maç sonrası söylüyor.

Yanal’ın bu inancı takıma ve hatta tüm kulübe yansımış durumda. Bu kadar çok rakibe ve liderin dört puan gerisinde olunmasına rağmen sarı lacivertliler kendisini en güçlü aday olarak görüyor. Ancak hemen arkasındaki Galatasaray’ın da toparlanmaya başladığını da gözden kaçırmıyor. Mağlubiyete rağmen oynanan oyun, yönetimin ve taraftarın desteği ile sarı lacivertliler bu maçın üzüntüsünü çabuk üzerinden attı.

Hafta boyu moralli ve özgüvenli şekilde çalıştı. Mevlüt ve Zajc da artık devreye girmeye başladı. Hasan’ın hâlâ fiziksel eksikliği söz konusu Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor maçı gibi bugünkü Alanyaspor maçı da zorlu olacak.

Bu nedenle son haftalardaki sistem ve kadro sahada olacak. Tolga’nın yine kanatta başlayıp ikinci yarıda ihtiyaca göre hamle oyuncusuyla maçın çözülmesi planlanıyor.