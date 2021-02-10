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HaberlerGalatasaray Haberleri Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'yı milli takıma davet ediyor!
10.02.2021 - 10:17 | | Takvim

Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'yı milli takıma davet ediyor!

Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, uzun süredir hayalini kurduğu A Milli formaya kavuşmaya çok yaklaştı.

Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'yı milli takıma davet ediyor!
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Süper Lig'de bu sezonun en istikrarlı oyuncularından biri olan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı.

Sezon başından bu yana Taylan'ı yakından takip eden Şenol Güneş'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda ve 27 Mart'ta Norveç ile oynanacak olan maçların kadrosuna almaya karar verdiği öğrenildi.

Son olarak kasım ayında Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynanan maçların aday kadrosunda olmayı bekleyen ancak Milli Takıma davet edilmeyen Taylan Antalyalı, ilerleyen süreçte Şenol Güneş'e kendini performansıyla kabul ettirmeyi başardı.

A Milli formayı şu ana kadar terletemeyen Taylan Antalyalı, alt kategorilerde ise 30 kez milli formayı sırtına geçirdi.

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Şenol Güneş, Taylan Antalyalıyı milli takıma davet ediyor

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