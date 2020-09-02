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Haberler1.Lig Haberleri Şenol Güneş'ten Altınordu'ya övgü
02.09.2020 - 14:24 | | DHA

Şenol Güneş'ten Altınordu'ya övgü

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı canlı yayında altyapı atılımı ve kurduğu tesislerle Türkiye'nin futbolcu yetiştirme fabrikası olan İzmir'in TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan övgüyle bahsetti.

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Kırmızı-lacivertli ekipte yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi isimler kariyerlerini Avrupa'da sürdürüp A Milli formayı giyerken Güneş, Altınordu'nun üreten tek kulüp olduğunu söyledi. Bu yıl ocak ayında Altınordu'nun Torbalı'da altyapı tesislerinin bulunduğu Metin Oktay Yerleşkesi'ni de ziyaret eden Şenol Güneş, kulübün korunması gerektiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Üretim yapmıyoruz. Kulüp yapıları üretim yapmaya müsait değil. Altınordu üretim yapıyor. Herkes Altınordu'dan alıyor ama o kulübü de korumuyoruz. Üreteni korumak gerekiyor. Sonra o da tükenecek. Sistemi doğru uygulayan Altınordu. Türkiye'de futbol akademileri, futbol fabrikaları kurulmak zorunda. Kulüpler bundan kazanır. Altınordu'yu koruyarak hem yarışan hem de üreten yapabiliriz çünkü onları da harcamak, bitirmek yazık olur" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE ROTA MUHAYER

TFF 1. Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala 9 futbolcuyla yollarını ayırıp yalnız 1 ismi kadrosu katan Altınordu, Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı renklerine katmak için düğmeye bastı. Transferde Giresunspor'dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan dışında kimseye imza attırmayan Altınordu, daha önceki yıllarda da listesinde olan 21 yaşındaki gurbetçi Muhayer için düğmeye bastı.

Geçen sezon Giresunspor'da 1. Lig'de 5 maçta görev yapan gurbetçi futbolcuyu bonservisiyle almak için İstanbul ekibiyle temasların başladığı öğrenildi. Almanya'da futbola Bochum kulübünde başlayan Muhayer, Rot-Weiss Essen ve Düsseldorf kulüplerinde oynadı. Altınordu, geçen hafta Hüseyin Atakan Üner'i Beşiktaş'a satarken bonservis konusunda kolaylık sağlamıştı.

Şenol Güneşten Altınorduya övgü

Şenol Güneşten Altınorduya övgü

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