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19.11.2020 - 22:06 |

Serbest dalÄ±ÅŸçÄ± Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

Serbest dalÄ±ÅŸÃ§Ä± Fatma Uruk, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle 3 gÃ¼n sÃ¼resince Meksika'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi dÃ¼nya rekoru denemelerini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±.Â

Serbest dalÄ±ÅŸçÄ± Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru
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Serbest dalÄ±ÅŸÃ§Ä± Fatma Uruk, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle 3 gÃ¼n sÃ¼resince Meksika'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi dÃ¼nya rekoru denemelerini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±.Â 

BaÅŸarÄ±lÄ± dalÄ±ÅŸÃ§Ä±, Meksika'da bulunan Yucatan YarÄ±madasÄ±'nda 3 kez dÃ¼nya rekoru kÄ±rarak bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.

Fatma Uruk, ilk gÃ¼n "DeÄŸiÅŸken aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dÃ¼nya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir Ã¶nceki rekor, 70 metreyle TÃ¼rk sporcu Derya Can'a aitti.Â 

Ä°kinci gÃ¼nde 32 yaÅŸÄ±ndaki sporcu, "Sabit aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§ift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dÃ¼nya rekorunu kÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.Â 

Fatma Uruk, bugÃ¼n ise "DeÄŸiÅŸken aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduÄŸu rekoru 77 metrelik yeni dalÄ±ÅŸÄ±yla geliÅŸtirdi.

Serbest dalÄ±ÅŸÃ§Ä± Fatma Uruktan 3 gÃ¼nde 3 dÃ¼nya rekoru

Bakan KasapoÄŸlu, dÃ¼nya rekortmeni serbest dalÄ±ÅŸÃ§Ä± Fatma Uruk'u tebrik etti
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Meksika'da baÅŸarÄ±lÄ± dÃ¼nya rekoru denemeleri yapan serbest dalÄ±ÅŸÃ§Ä± Fatma Uruk'u tebrik etti.ÂBakan KasapoÄŸlu, Meksika'da bulunan Yucatan YarÄ±madasÄ±'nda Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca dÃ¼nya rekoru denemeleri gerÃ§ekleÅŸtiren Fatma Uruk iÃ§in bir tebrik mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

Tebrik mesajÄ±nda KasapoÄŸlu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â 

"Meksika'da dÃ¼nya rekoru denemeleri iÃ§in uzun sÃ¼redir Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren rekortmen sporcumuz, hedefine ulaÅŸarak Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§ dÃ¼nya rekoru kÄ±rdÄ±. Fatma Uruk kardeÅŸimizin hedefine ulaÅŸma noktasÄ±nda gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu Ã§aba ve aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lar bizleri gururlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizler, bakanlÄ±k olarak her zaman yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Sen yeter ki yeni rekorlar iÃ§in yola Ã§Ä±k."Â 

Fatma Uruk, programÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde "DeÄŸiÅŸken aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dÃ¼nya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir Ã¶nceki rekor, 70 metreyle TÃ¼rk sporcu Derya Can'a aitti.

Uruk, ikinci gÃ¼nde ise "Sabit aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§ift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dÃ¼nya rekorunu kÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.Â 

BaÅŸarÄ±lÄ± sporcu bugÃ¼n ise "DeÄŸiÅŸken aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduÄŸu rekoru 77 metrelik yeni dalÄ±ÅŸÄ±yla geliÅŸtirdi.

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