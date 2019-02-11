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HaberlerSüper Lig Haberleri Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için marş besteledi
11.02.2019 - 10:52 |

Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için marş besteledi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir futbol takımı için marş besteledi.

Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için marş besteledi
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Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için yeni bir marş besteledi. Başakşehir Fatih TerimStadı'nda görüntüler eşliğinde paylaşılan bu marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan Medipol Başakşehir Marşı'nın videosundaki detay kullanıcıların gözünden kaçmadı.

SERDAR ORTAÇ BAŞAKŞEHİR İÇİN ŞARKI BESTELEDİ

Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.

KULLANICILARIN GÖZÜNDEN KAÇMAYAN DETAY

Şarkıdaki "Tribünler dar geliyor" ifadesi ile, paylaşılan görüntülerde stadın boş olması arasındaki tezatlık da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı...

"İşte şampiyon Başakşehir

Geliyor Başakşehir

Tüm rakiplere saha dar gelir

Göster, nasıl oynanır top

Kim tutar seni hadi

Dedim işte adı üstünde" (Takvim)

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