Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için marş besteledi
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir futbol takımı için marş besteledi.
Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için yeni bir marş besteledi. Başakşehir Fatih TerimStadı'nda görüntüler eşliğinde paylaşılan bu marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan Medipol Başakşehir Marşı'nın videosundaki detay kullanıcıların gözünden kaçmadı.
SERDAR ORTAÇ BAŞAKŞEHİR İÇİN ŞARKI BESTELEDİ
Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.
KULLANICILARIN GÖZÜNDEN KAÇMAYAN DETAY
Şarkıdaki "Tribünler dar geliyor" ifadesi ile, paylaşılan görüntülerde stadın boş olması arasındaki tezatlık da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı...
"İşte şampiyon Başakşehir
Geliyor Başakşehir
Tüm rakiplere saha dar gelir
Göster, nasıl oynanır top
Kim tutar seni hadi
Dedim işte adı üstünde" (Takvim)