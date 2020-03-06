Serdar Sarıdağ: Volkan Babacan ve Sinan Bolat isimleri doğru

Milliyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri Serdar Sarıdağ, siyah beyazlılardaki son gelişmeleri Skorer Tv'den Nergis Aşkın'a değerlendirdi.

İşte Sarıdağ'ın sözleri:

Ben Ankaragücü maçının zor geçeceğini düşünüyorum. Gökhan Gönül kadroya alındı ama ilk 11'de olup olmayacağına hoca karar verecek.

Sergen hocanın elinde sihirli değnek vardı. O da taraftardı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın hamlesi çok doğruydu. Hoca her şeyi dosdoğru söyleyen bir adam.

Yönetimin hocanın arkasında durması lazım. Yeni bir hoca bulmak kolay değil. Kredisi çok fazladır Yalçın'ın. Taraftarı vardır.

Bir dahaki yollar ayrılabilir de ama birkaç yıl sonra yine geri gelebilir. Fatih hoca kaç kere gitti geldi. Sergen hoca gider kafasını dinler yine geri gelir. Böyle bir kredisi var. Yönetim ve camia hocanın arkasında durabildiği kadar durmalı.

Sarı kart sınırındaki oyuncular önemli. Burak'ın derbi öncesi görmesi tehlikeli olur. Atiba'nın yerini doldurmak da zor.

Burak'ın formsuzluğu

Burak sezon öncesi bir operasyon geçirdi. Stres kırığı operasyonu geçirdi. O olmasaydı çok uzun süre sahalardan uzak kalabilirdi. Sonra kampta sakatlandı Burak. Tarak kemiğine darbe aldı. Sahalardan yine uzak kaldı. Bu da takımdan geri düşürüyor seni. Geçen sene devre arası geldiğinde koşamıyordu neredeyse. Temposu sonra yükseldi. Şimdi de yavaş yavaş geliyor. İyi bir golcü. Sergen hocayla daha yukarı çıkacaktır.

Şu anda Beşiktaş'ın bir golcüye ihtiyacı yok. Boateng ve Umut var. Sayısal olarak eksik yok. Pozisyonlara giriliyor ama son vuruşlarda eksik var.

Bazı maçlarda gençler oynanırsa şaşırmam. Yönetim de bunun arkasında durur.

'Volkan Babacan ve Sinan Bolat isimleri doğru'

Fabri'nin dönüşü çok zor. Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın ismi geçiyor. Listede var ikisi de .Yabancı isimler de var. İki kaleci transferi yapılacak. İkisini de yerli yapmaya çalışıyorlar. Yeni sezonda Utku'yu kiralayabilirler. Ersin kalabilir. Hazırlıklar sürüyor. Transfer çalışmaları gayet iyi gidiyor.

'Çok etkili bir tanıtım olacak'

Bağış kampanyasının reklamı ve tanıtımı çok etkili olacak. Beşiktaş halkı bu kampanyadan sonra takımına sahip çıkacaktır. Bütün iletişim kanalları kullanılacak.

Bilançoyu toparlamaya çalışıyor yönetim. Yaz transfer dönemine etkisi olacak bunun. Şu olursa şaşırmam: Oyuncu satmadan oyuncu alınamayacak duruma gelebilir. Birçok konuda yönetime kızmamak lazım. Beşiktaş'ın kurtuluşu böylesine zorlu yollardan geçerek olacak.

'Beşiktaş'ı tek başına kimse kurtaramaz'

Sayın Ahmet Nur Çebi kurtaramaz şu anda. Tek başına kimse kurtaramaz. Beşiktaş camiası kurtaracak takımı. Muhalefet de dahil. Ali Koç bile takıma rahat nefes aldıramıyor. UEFA'nın kriterleri var çünkü. Onlara uymak zorundasınız. Para bulunduğu zaman Bankalar Birliği bakıyor. Ver diyor, artan olursa kulübe kalıyor. Camia atlatır ama bugünleri. Benim bildiğim Fikret Orman da yardım eder. Çorbada benim de tuzum olsun der. Yönetim de istememezlik yapamaz.