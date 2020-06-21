Futbol topu Sergen Yalçın'ı görse saygıdan ceketini ilikler

Hiç unutmam, farklı biten bir maçın ardından "Bu maçın nesini konuşayım" demişti mağlup takımın hocası. Aynısını ben de söylüyorum. Bu maçın nesini yazayım. Beşiktaş, Denizlispor'u 5-1 yenmiş özellikle 1-1'den sonraki geri dönüşü ayakta alkışlanmalı.

Lakin benim meselem çok daha farklı. Bakıyorum da Sergen Yalçın göklere çıkarılıyor bir de hocaya bir sonraki senenin kadrosu konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar. Ben Sergen Hoca'yı iyi tanırım. Bu Sergen Yalçın o eski Sergen Yalçın değil. Eğer eski Sergen Yalçın olsaydı şöyle derdi:

Kusura bakmayın ama siz kimsiniz ki benimle futbol konuşuyorsunuz? Siz kimsiniz ki benim sahaya sürdüğüm kadroya yanlış kadro diyorsunuz? Size göre yenilen her kadro yanlış zaten. Antrenmanların hepsi kapalıydı. Nereden biliyorsunuz kimin kimden daha hazır olduğunu? Bakıyorum da eleştirilerinizin arasında kanat oyuncularımın gole katkı rakamları yok. 14 gün karantinada kalan oyuncularımdan hiç bahsetmemişsiniz. Laf olsun torba dolsun.

Vallahi billahi o eski Sergen Yalçın olsaydı buna benzer ifadeler kullanırdı. Ama Sergen Hoca, yaş ilerledikçe akil insan gibi olmuş. Bu eleştirilerle artık etle tırnak gibi yaşıyor. Fakat işin özüne inmek gerekirse, bırakın da Sergen Hoca işini yapsın. Skor yazarlığını, skor yorumculuğunu ve sosyal medya fenomenliğini bırakın artık. Futbol topu Sergen Yalçın'ı görse ceketini ilikler bunlar ise hocaya üstü kapalı "sen bu işi bilmiyorsun" diyorlar.