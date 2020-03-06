Sergen Yalçın: "Galatasaray maçından kazanarak çıkmak istiyoruz"

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Erken gol bulmamız çok iyi olmadı"

"Erken gol bulmamız bizim açısından çok iyi olmadı. Biraz daha kontrollü oynamaya başladık golü bulunca. Oyunun devamında pozisyonlarımız var, rakibin de pozisyonları var, dengeli bir maç oldu. Bugün çok iyi oynadığımızı söylememiz zor."

"Galatasaray maçından kazanarak çıkmak istiyoruz"

"Galatasaray ile derbi oynayacağız, ona hazırlanıp, elimizden geldiğince iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacağız. Galatasaray güçlü bir takım, iyi de gidiyorlar ama bizim için önemli bir maç. Oradan kazanarak çıkmak istiyoruz. İyi hazırlanıp, bakacağız."

"Boateng beklentimizin altında bir performans sergiledi. Orada ya Adem'i ya Prince'i kullanıyoruz, çok sıkıntı yaşarken Boyd'u kullanıyoruz. Boyd'un performansından memnunuz, solda, sağda, ortada oynatıyoruz. Bizim için joker gibi oldu. Çok koşan, atletik oyuncu."