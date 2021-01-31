Sergen Yalçın: Güven ve Boyd aramızdan ayrılacak

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk etti. 1-0 öne geçen siyah beyazlılar 10 kişi kaldıkları maçta ezeli rakipleri bordo mavili ekibe 2-1 yenildi.

Maç sonrasında Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın şu açıklamalara imza attı;

'Oyuncuların üzülmesi normal. Hiçbir oyuncu maç kaybetmek istemez. Ciddi bir maç oynuyorsun, tabii ki kazanmak istersin. Ciddi mücadele ettiler, 10 kişi kalınca da ciddi mücadele ettiler. Futbolda bu sonuçlar olabiliyor bazen, normal bu.

Kaybetmeyi hak ettiniz mi derseniz bence etmedik. 10 kişiyken bile 2-3 ciddi pozisyona girdik. Futbolda oluyor böyle şeyler, nazar boncuğu olsun bu. Rakip hücum oyuncuların ön taraftan dönmediğini ve onlara önlem almamız gerektiğini konuştuk. Topun arkasında sağlam kalmamız gerektiğini söylemiştik ama bazen oyunda kendiliğinden gelişiyor bazı şeyler.

Bugün şanssızlıklar da vardı. Top da istemedi bugün kazanmamızı. Yenen ilk golde belli oldu zaten. Devrede oyunculara sağlam ve akıllı durmalıyız, top bizde kalmalı gibi şeyleri söyledik zaten.

Oyuncuların üzülmesi normal. Çok mücadele ettiler ancak futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kaybetmeyi hak ettik mi derseniz bence hak etmedik. Nazar boncuğu olsun. Önümüzde daha çok uzun bir maraton var. Boyd da Güven de ayrılacak gibi. Cenk ve Bilal aramıza katılacak. Güven'in oynamasını istiyorum. İyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Burası çok iyi gelmedi gibi ona. İnşallah çok başarılı olur.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maçta kırılma anları vardı. Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı yakaladık ama maalesef başarılı olamadık." dedi.

Karşılaşmada ciddi şanssızlıklar yaşadıklarını ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın başarılı performans gösterdiğini vurgulayan Yalçın, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Trabzonspor kalecisinin inanılmaz kurtarışları var. Tebrik etmek lazım. Takımını maçta tuttu." diye konuştu.

Bu tür yenilgilerin olabileceğini kaydeden Yalçın, "Bugün skorun yanı sıra, oyun anlamında istemediğimiz şeyler de gelişti. Özellikle top kayıplarının önünü kesemedik. Maçta kötü oynadığımızı düşünmüyorum. 10 kişi kaldığımızda da oyun üstünlüğü bizdeydi. Top bizi sevmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ara transfer dönemini değerlendiren Yalçın, "Kulübümüzün ekonomik şartlarında yönetim her şeyi yapmaya çalışıyor. Alınacak oyuncuların ekonomik boyutu var. Bunu aşamazsanız oyuncu alamazsınız. Kontrolümde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'un transferine değinen Yalçın, "Cenk, alternatif oyunculardan biriydi. Başka oyuncularla da ilgilendik. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cenk de camiamızın oyuncusu, Premier Lig'de oynayan önemli bir isim. Geldikten sonra umarım ondan da yararlanırız." diyerek sözlerini tamamladı.