Sergen Yalçın Ümraniyede! Tescil işlemlerini bekliyor...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, bu sabah takımın başında ilk antrenmanına çıkmak için ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklenen tescilin gecikmesi sebebiyle 11.30'da başlaması gereken antrenman bir saat ileriye alındı. Siyah-beyazlılar tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra Sergen Yalçın için resmi açıklamayı yapacak. Açıklamanın ardından tecrübeli teknik adam antrenmanda takımının başında yer alacak.

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.