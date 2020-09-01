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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan PAOK patlaması! "Söylemem gereken bazı şeyler var"
01.09.2020 - 23:24 |

Sergen Yalçın'dan PAOK patlaması! "Söylemem gereken bazı şeyler var"

The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

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The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"PAOK maçıyla ilgili konuşmam gereken şeyler var"
"Söylemem gereken bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta arası basın toplantısında yapacağız. Özellikle PAOK maçıyla ilgili konuşmam gereken şeyler var. Bazı şeyleri çok erken bekliyoruz. Bunları anlatacağım."

"Bizi 70 dakika 10 kişi oynatıyorsun"
"30. dakikada Dorukhan atılıyor. Hazırlık maçı oynuyoruz, turnuva maçı. Dorukhan'ın pozisyonu faul, zaten hazır olmadığımız dönemde bizi 70 dakika 10 kişi oynatıyorsun, oyuncular hazır olmadan 1,5 katı performans veriyor."

Sergen Yalçından PAOK patlaması Söylemem gereken bazı şeyler var

"Lens geçen sene 5 maçta sağ bek oynadı"
"Rakiplere ve etraftakilere epey korku salmışız ki, bu kadar ağır eleştiriler yapıldı. PAOK maçında o orada oynar mı, bu burada oynar mı deniliyor. Lens geçen sene 5 maçta sağ bek oynadı. O zaman niye susuyorsunuz? Şimdi mi söylüyorsunuz?"

"Takımı kurma aşamasındayız ve çok ciddi eksiklerimiz var. Federasyonun limiti var, ekonomik sorunlar var. Zaten kadro kurma sıkıntısı yaşarken bu işlerle uğraşmak zor geliyor."

"Kimse moralimizi bozamaz"
"Hiç kimse merak etmesin, kimse moralimizi bozamaz. Biz teknik ekip ve yönetim olarak zorluklarla mücadele etmeye hazırız. Taraftarımız yanımızda olsun, başka kimseye ihtiyacımız yok."

"Rakipte hiçbir oyuncu kart görmüyor"
"Hakem arkadaşlar böyle yönetirse, bu sene de çok tartışılır. İnşallah böyle yönetmezler. Rakipte hiçbir oyuncu kart görmüyor, burası enteresan."

"Takımda bir oyuncu eksikliği değil, daha fazla eksiklik var. Önümüzdeki hafta basın toplantısında her şeyi söyleyeceğim. Geçen sezonki takımın yüzde 70'i ayrıldı, aldığımız oyuncu 3. 5-6 oyuncuya daha ihtiyaç var."

"Kimse bizi konuşmuyor zannetmesin. Biz gereken yerde, gereken kişilere, gereken cevapları veririz."

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