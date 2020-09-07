Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Josef, Aboubakar...

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

Pandemiden sonra çok zorlu bir sürece girdik. Hem ekonomik anlamda hem de kadro kurma anlamında zor bir süreç.

Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, boşa çıkan oyuncular ayrıldı. Burak Yılmaz hariç ayrılıkların hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi.

Bütçe kısıtlaması var. Üç, beş sene önce 90 milyon euro olan bütçe bugün 30 milyon euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz transferleri yapamıyoruz.

Transfer dönemiyle ilgili ağır kaldığımızla ilgili yorumlar var, bu çok normal. Zaman gerekiyor, biraz sabretmemiz gerekecek. Bunu yapmak zorundayız.

8-10 tane transfer lazım söylemimin arkasındayım. Bunların 4-5 tanesinin taraftarlarımızı heyecanlandıracak kreatif oyuncular olması gerekiyor.

Geçen sezon ulaşabileceğimiz pozisyona ulaştık. Ancak pandemi döneminden dolayı Şampiyonlar Ligi maçını çok erken oynadık. Bu bizi hazırlıksız yakaladı. O maçla ilgili eleştiriler aldık, bunlar da normaldi. Bunlar kimine göre bahane kimine göre değil.

Ben televizyondan falan transfer mesajı vermiyorum, zaten hep yöneticilerimizle beraberiz. Birlikte planlama yapıyoruz. Ben işin maddi tarafını, bütçeleri bilmiyorum. Bu planlamaları yapmaya çalıştık ama her istediğiniz olmuyor.

Benim onay vermediğim tek oyuncu Mario Balotelli'ydi.

4-5 sene kontratlar var. Her istediğimizi değiştiremiyoruz, sabır gerekiyor. Yönetimimizle çalışıyoruz. Bu seneki oyuncuların bütçelerini biliyorsunuz, Anadolu'da ne oynuyorlarsa hemen hemen o paraları teklif ettik.

Burası paf takımı değil, burası Beşiktaş. Genç oyuncularımız da olacak, tecrübeli oyuncularımız da olacak. Geniş bir kadroya sahibiz diyebilir miyim? Diyemem... Umarım kısa zaman zarfında üç kulvarda oynayacak geniş bir kadro kurabiliriz.

Bizi hedefe götürebilecek, taraftarları heyecanlandıracak oyuncular almalıyız. Bunun için de şu an herkes çalışıyor.

Santrfor bizim için çok önemli bir bölge. Santrfor transferinde risk alamayız. Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Kafamızda soru işareti olan bir oyuncuyu alamayız. Hedef oyuncu almak zorundayız.

Sağ bekimiz yok, santrfor var ama az sayıda var. 2-3 tane kreatif oyuncu almalıyız. Heyecanlanmamız için bir şeyler katmamız gerekiyor ama sabredin. Daha Avrupa'da bile takımlar yeni transfer yapmaya başlıyor, kimse yüksek maliyetli transfer yapmıyor.

Santrfor için bence tartışılmayacak bir oyuncu almalıyız. Niye onu yapmıyor, niye bunu yapmıyor diye konuşmamalıyız. Şampiyonluğun en büyük etmenlerinden biri bu, santrfor.

Ben Fatih Aksoy'la ilgili Rıza Çalımbay'la konuşmadım, olumlu rapor falan da almadım. Genç oyuncu, inşallah da bir yerlere gelir. Ancak biz bir karar verdik, bazı takasları yapmak zorundayız. Bir şeye karar verip yapmak zorundayız. Dönüp onları düşünemeyiz artık.

Fatih Aksoy için Sivasspor'un bize teklifi olmadı. Madem bu kadar iyi futbolcuydu, Rıza Çalımbay'dan bir teklif gelmedi. Biz kadroda düşünmedik, böyle karar verdik. Saygı duymak lazım.

Mohamed Elneny'nin rakamı çok yüksek, zaten Arsenal'in oyuncusu. Oradan bir oyuncuyu buraya geri getirmek kolay değil.

Camiamızın iyi gitmesi için her şeyi yapıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu dönem bana denk geldi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.

PAOK maçından önce Douglas'la konuştum, 'Hazır mısın, oynayabilir misin?' dedim. Sakatlık atlattı, bunu belirtti. Bence doğrusunu da yaptı, doğruyu söyledi. Dolayısıyla oynatmadık. Aylardır oynamayan oyuncuları 10 günde maça hazırlamak zor.

Ligi dördüncü bitirsek daha iyiydi. En azından UEFA Avrupa Ligi'ne direkt giderdik. Şimdi bir de iki tane eleme oynayacağız. Bir de o çıktı başımıza.

Kaleci almayı kesinlikle düşünmüyoruz.

Aboubakar iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ı bilen taraftarın sevdiği bir oyuncu ama ciddi bir sakatlık problemi olduğunu biliyorum. Geçebilir mi, geçemez mi bilmiyorum. Kalinic, Cisse, Ze Luis bizim listemizdeki isimler. Birkaç oyuncu daha var.

Genç oyuncularla ilgili benim eleştiri almam enteresan. Acayibime gitti. Dönüp benden önceki hocaların genç oyuncu oynatıp oynatmadığına bakarsanız fikir sahibi olabilirsiniz bu konuyla ilgili.

Biz büyük camiayız, paf ligine falan hazırlanmıyoruz. Yeterince genç oyuncu takıma. Transferlerden de genç oyuncular var. Daha nasıl bir genç oyuncu almamız gerekiyor, anlamış değilim. Bir tane takas yaptık, Fatih Aksoy. Onda da büyük eleştiri aldık.

Benden önce bu konular hiç konuşulmuyordu. Ben geldikten sonra neden bana bunlar soruluyor anlamış değilim. Kadromda birçok genç oyuncu olmasına rağmen özellikle...

Quaresma ihtimali yok. Quaresma burada iyi hizmetler verdi, iyi oynadı. Ama ben de burada oynadım, önemli hizmetler verdim. Futbol bir gün biter, bunu anlatmak istiyorum.

Gökhan Töre'yle ilgileniyoruz. Yeni Malatyaspor'la problemini çözerse kadroda görmek istiyorum.

Necip bizim için altyapıdan gelmiş, camiamızın oyuncusu. Amatör ruhla oynayabilen profesyonel bir oyuncu. Her yerde oynatıyoruz. Ondan da sezon içinde faydalanacağız.

Orta sahada yeterince opsiyonumuz var. Belki bir 6 numara gündeme gelebilir. Atiba'yı yaşı itibarıyla sezon boyunca kullanamayız.

Badou Ndiaye bizim planlarımız arasında yok.

33-34 yaşında futbolcular almak istemiyoruz. Sadece santrfor için bu seviyelere çıkabiliriz.

Josef de Souza konusunda net değiliz ama olabilir. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize de uygun. Şartlar uygun olursa düşünebiliriz.

Hiç kimsenin yapmadığı indirimi Necip yaptı. Başka da indirim yapan oyuncumuz yok.

Benim Beşiktaş'ta kontrat yapmaya falan ihtiyacım yok. Benim kontratımda tazminat yok, hiçbir şey yok. Beşiktaş istediği sürece buradayım. Zaten ben buranın adamıyım.

İmza törenine 25 bin kişi gelmiş bir hocanın kontrata ihtiyacı olmaz.

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