Serie A endişesi! Juventus eriyor...

Avrupa’da devam eden koronavirüs krizi en çok İtalya’yı vurdu. Burada en çok spor sahaları etkilendi. Şu anda 3 Nisan’a kadar askıya alınan İtalya Serie A’da belirsizlik artarak sürüyor. Serie A Başkanı Gabriele Gravina, ligi haziran ayında bitirmek istediklerini duyurup, “3 Nisan çok yakın bir tarih. Gerçekçi olmalıyız. Şu anda geleceği hesaplayabilmek çok zor. Biz EURO 2020’nin iptal edilmesini isteyeceğiz. Serie A’yı haziranda bitirmek istiyoruz. Ancak hiçbir fikri ve kararı da göz ardı etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Ancak hem taraftarlar arasında hem de kulüplerde ciddi bir endişe başladı. Şu anda 11 futbolcuda virüs olduğu, sayının arttığı, kulüplerin antrenman yapamadığı, oyuncuların çok korktuğu ve bazı kulüplerin sportif faaliyetleri durdurduğu aktarıldı. Hatta son olarak Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic gibi yıldızların ülkelerine gittikleri anımsatıldı.

Bununla beraber kulüplerden yeni öneriler geliyor. 2020-21 sezonu ile 2019-20 sezonunun kalan bölümlerinin birleştirilmesi böylece hafta sayısının artması üzerinde duruluyor. Bu sezonun şampiyon olmadan tamamlaması ve ardından gelecek sezon kaldığı yerden devamla yeni bir lig düzenlemesi isteniyor.

Juventus eriyor

Koronavirüs ekonomik anlamda kulüpleri etkiliyor. Olumsuz yansımalar hemen başlarken Juventus’un kulüp olarak borsada işlem gören hisseleri 6 ay öncesine göre yüzde 58 değer kaybetti.