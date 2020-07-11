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11.07.2020 - 18:03 | | AA

Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakasÄ±! Pozitif çÄ±ktÄ±...

Ä°talyan takÄ±mÄ± Parmaâ€™da bir kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakasÄ±! Pozitif çÄ±ktÄ±...
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Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Parmaâ€™da bir kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Kovid-19 pandemisi sebebiyle 103 gÃ¼n maÃ§ yapÄ±lamayan ve 20 Haziranâ€™da yeniden baÅŸlayan ligde bir takÄ±mda ilk Kovid-19 vakasÄ±na rastlandÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Bir dizi testler sonunda, takÄ±mÄ±n futbolcu olmayan bir Ã¼yesinde Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â 

SÃ¶z konusu vakanÄ±n kesinlikle belirti gÃ¶stermediÄŸi, federasyon ve bakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi talimatlar Ã§erÃ§evesinde takÄ±mdan izole edildiÄŸi belirtildi.Â 

Serie Ada aradan sonraki ilk koronavirÃ¼s vakasÄ± Pozitif Ã§Ä±ktÄ±...

KulÃ¼p, oyunculara yapÄ±lan testlerin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgularken, ilgili protokoller Ã§erÃ§evesinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dÃ¼zenli biÃ§imde sÃ¼rdÃ¼rebilecekleri kaydedildi.Â 

Ä°talyaâ€™yÄ± ciddi ÅŸekilde etkileyen Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle Serie A'da maÃ§lar, 9 Mart tarihinde durdurulmuÅŸtu. Ãœlkede tedbirlerin kademeli ÅŸekilde gevÅŸetilmesiyle lig maÃ§larÄ± da kaldÄ±ÄŸÄ± yerden 20 Haziran'da yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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