Serik'te golf heyecanı

Antalya'nın Serik ilçesinde The Land of Legends sponsorluğunda düzenlenen Taurus Golf Kulübü ekim ayı turnuvası, iş insanları, profesyonel ve amatör golf oyuncuları ile turizmcileri bir araya getirdi.



Taurus Golf Kulübü ekim ayı turnuvası The Land of Legends sponsorluğunda Titanic Golf Kulübü sahasında oynandı. Turnuvaya Mehmet Aygün, Ali Özdoğan, Salih Fazlıoğlu, Ramazan Üçdan, Birol Uygurlu, Recep Turan, Yusuf Ziya Kaya, Ali Kızıldağ, Ali Şahin, Bekir Kara, Hasan Ceylan ve Ercan Çek'in de aralarında bulunduğu iş insanları, turizmciler, Taurus Golf Kulübü üyeleri ve Belek bölgesinin profesyonel golfçülerinden oluşan 88 oyuncu katıldı.

Turnuvada gross kategoride Alihan Avşar şampiyon oldu. A kategoride Cengiz Gülmez birinci, Kadirhan Yener ikinci, Hasan Ceylan ise üçüncü oldu. B kategorisinde Selim Karaçaylı birinciliği elde ederken, Ali Özdoğan ikinci, Behçet Baki üçüncü oldu. C kategorisinde Kemal Biten birinci, Ufuk Erbilen ikinci, Nuran Eker ise üçüncü oldu. Turnuvanın en uzun vuruş ödülünü Kadirhan Yener, deliğe en yakın vuruş ödülünü de Taner Yamaç kazandı. Turnuvanın PRO ayağında ise Fahrettin Kök birinci, Ali Altıntaş ikinci oldu. Hamza Sayın, Bekir Kara ve Mehmet Ceylan ise üçüncülüğü paylaştı.



Turnuvanın sonunda The Land of Legends Theme Park'ta ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Törende konuşan ev sahibi Fesih Tamince, turnuvaya katılımın çok yüksek olduğunu belirterek, Taurus Golf Kulübü ile gerçekleştirilen turnuvanın ve golf gibi alternatif turizm ürünlerinin bölge ve Türk turizmi için çok önemli olduğunu, desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan ise Rixos Grubu'nun The Land of Legends markası ile turnuvaya sağladığı destekler nedeniyle Fesih Tamince'ye teşekkür plaketi sundu.

Taurus Golf Kulübü kaptanı Ali Kızıldağ da "Bu moral hepimize iyi geldi. Antalya turizminde yaşadığımız kayıplarımızı önümüzdeki sezon çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm turizm camiasına buradan en güzel temennilerimi iletiyorum" dedi.

Ödül töreni The Land of Legends'taki şovlar ve geceye özel olarak açılan hyper coaster turuyla sona erdi