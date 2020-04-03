Servet Yardımcı: Ligleri en geç Ağustos ayı sonunda tamamlayacağız

Corona virüs nedeniyle Türkiye'de futbol durma noktasına geldi. Türkiye Futbol Federasyonu da tüm çalışmalarını UEFA ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. A Spor'a telefonla bağlantı gerçekleştiren TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ne zaman oynanacağı ve planlarının neler olduğunu açıkladı.

İşte Servet Yardımcı'nın açıklamaları:

"Virüsün ivmesinin mayıs ayından itibaren aşağı gitmesi bekleniyor. Bu şekilde bir süreç yaşarsak haziranda ve temmuzda başlama planımız var. Her halükarda ağustos sonu itibarıyla bütün liglerimizi bitirmiş olabileceğiz."

"Her şey iyi gittiği takdirde, Şampiyonlar Ligi finalinin en erken temmuz sonu, en geç ağustos sonunda oynanmasını planlıyoruz. Bugün UEFA ile bir konferans görüşmesi yapacağız."

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