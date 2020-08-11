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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Shakhtar - Basel: 4-1
11.08.2020 - 22:21 |

Shakhtar - Basel: 4-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Shakhtar Donetsk ile Sevilla karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi 4-1 kazanan Ukrayna temsilcisi Shakhtar adını yarı finale yazdırdı. Shakhtar, Inter'in rakibi oldu.

Shakhtar - Basel: 4-1
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Shakhtar ile Basel karşılaştı. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan maçı 4-1 kazanan Shakhtar adını yarı finale yazdırdı.

Müsabakada Shakhtar'ın gollerini 2. dakikada Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada penaltıdan Alan Patrick ve 88. dakikada Dodo attı. Basel'de ise golü 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel attı.

Shakhtar, yarı finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.

 Shakhtar - Basel: 4-1

Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak. 

İLK 11'LER

Shakhtar : Pyatov, Kryvtsov, Stepanenko, Matviienko, Bondar, Dodo, Marlos, Marcos, Patrick, Taison, Moraes

Basel : Nikolic, Widmer, Alderete, van der Werff, Stocker, Petretta, Pululu, Xkaha, Campo, Frei, Cabral

Shakhtar - Basel: 4-1

Fabian Frei Basel'i Avrupa Ligi Çeyrek Finallerine Taşıyor

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