Shakhtar - Basel: 4-1
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Shakhtar Donetsk ile Sevilla karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi 4-1 kazanan Ukrayna temsilcisi Shakhtar adını yarı finale yazdırdı. Shakhtar, Inter'in rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Shakhtar ile Basel karşılaştı. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan maçı 4-1 kazanan Shakhtar adını yarı finale yazdırdı.
Müsabakada Shakhtar'ın gollerini 2. dakikada Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada penaltıdan Alan Patrick ve 88. dakikada Dodo attı. Basel'de ise golü 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel attı.
Shakhtar, yarı finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.
Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.
İLK 11'LER
Shakhtar : Pyatov, Kryvtsov, Stepanenko, Matviienko, Bondar, Dodo, Marlos, Marcos, Patrick, Taison, Moraes
Basel : Nikolic, Widmer, Alderete, van der Werff, Stocker, Petretta, Pululu, Xkaha, Campo, Frei, Cabral
Fabian Frei Basel'i Avrupa Ligi Çeyrek Finallerine Taşıyor