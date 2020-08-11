11.08.2020 - 22:22 |
Wolverhampton Sevilla: 0-1
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya geldi. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi Sevilla son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Almanya'da Wolverhampton ile Sevilla karşılaştı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Sevilla adını yarı finale yazdırdı.
Müsabakada tek golü 88. dakikada Lucas Ocampos kaydetti. Wolverhampton'da R. Jiménez 13. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu.
Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.
İLK 11'LER
Wolverhampton : Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez
Sevilla : Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri
Sergio Ramos'un Sevilla'ya Harika Volesi