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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Wolverhampton Sevilla: 0-1
11.08.2020 - 22:22 |

Wolverhampton Sevilla: 0-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya geldi. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan mücadeleyi Sevilla son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu.

Wolverhampton Sevilla: 0-1
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Almanya'da Wolverhampton ile Sevilla karşılaştı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Sevilla adını yarı finale yazdırdı.

Müsabakada tek golü 88. dakikada Lucas Ocampos kaydetti. Wolverhampton'da R. Jiménez 13. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu.

Wolverhampton Sevilla: 0-1

Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.

 

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Wolverhampton : Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Trarore, Jimenez

Sevilla : Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilion, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri

Wolverhampton Sevilla: 0-1

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