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HaberlerMilli Takım Haberleri Shane Larkin açıkladı: İsmim değişmeyecek
10.02.2020 - 13:42 |

Shane Larkin açıkladı: İsmim değişmeyecek

Türk vatandaşlığı kazanan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, ismini değiştireceği hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Larkin ayrıca isminin aynı kalacağını da duyurdu.

Shane Larkin açıkladı: İsmim değişmeyecek

Geçtiğimiz gün Türk vatandaşlığına geçişi tamamlanan Shane Larkin'le ilgili bu gün yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Söz konusu haberlerde Larkin'in soyadını 'Karkin' olarak değiştirdiği ve nüfus kaydını Beşiktaş'a aldırdığı iddia edilmişti.

Larkin bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. THY Avrupa Ligi'nin son dönemlerdeki değişmez MVP'si Larkin Türk vatandaşı olarak isminin aynı devam edeceğini açıkladı.

İşte Larkin'in açıklaması:

'Adımı değiştirdiğime dair tüm iddialar yanlış. Doğduğum isimle Türk vatandaşlığında yer almaya devam edeceğim.'

Shane Larkin açıkladı: İsmim değişmeyecek

Shane Larkin açıkladı: İsmim değişmeyecek

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