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13.10.2020 - 09:32 |

Sina Koloğlu: Rus televizyonu golü kaçırdı

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında 1-1 biten Rusya-Türkiye maçında ev sahibi ekibin attığı golü ekrana zorlukla yansıtan Rus televizyonunu eleştirdi.

Sina Koloğlu: Rus televizyonu golü kaçırdı
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Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız'ın deplasmanda Rusya ile berabere kaldığı maçın ardından Rus televizyonunu eleştirdi.

İşte o yazı: 

"Rusya-Türkiye maçında Anton Miranchuk’un 28’inci dakikada attığı golü rejisi zar zor yakaladı. Maçı, Rusya Federasyonu’nun ilk televizyon kanalı Channel 1 çekti. ‘Ani atak’ olarak değerlendirildi ekranda ve ‘olabilir bir durum’ sınıfına sokuldu. Geçtiğimiz hafta yazdım, ‘Tekrar pozisyonları vermekten maçı takip edemiyorlar’ diye... Güya sinema filmi gibi maç izlettirecekler. İşte bu tekrar, golün kaçmasına neden oldu. Yahu basit iş, önce maçı takip edeceksin. Not almışım, 41.32’nci saniyede bizim korneri reji kaçırdı mesela tekrar vereceğim diye... Bunun gibi çok örnek vardı maçta.

Hâlâ kompleks

Bugün bizim milli takım Avrupa’nın en iyilerinden, nokta. Malzeme iyi kullanılıyor mu? O soru işareti. “1992 yılından beri Rusları yenemiyoruz” dedi ya spiker, valla ev ahalisi daraldı. Maç bitiminde iki topu direkten dönen son bölümde Ruslar’ı darmadağın eden bir milli takım vardı. Bu tesadüf değildi. Zaten yenmemiz de gerekliydi. Bu özgüvende maç anlatılmıyor."

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Sina Koloğlu: Rus televizyonu golü kaçırdı

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