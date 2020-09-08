Sinan Oktay: "Sporun gelişimi temel odağımız"

Türkiye’nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com atılan imzalarla beraber Sultanlar Ligi’ne ismini verecek. Törende konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, “Türk voleyboluna sadece maddi destek vermiyoruz. Bu sponsorlukla kadınlar voleybolunun izlenmesine de katkı vereceğiz” dedi

Türkiye’nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, spora verdiği desteğe voleybolu da ekleyerek Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru oldu. Bu sponsorlukla Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi 2020-21 sezonu ile başlamak üzere, 1+1 yıl süresince “Misli.com Sultanlar Ligi” olarak anılacak.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Misli.com CEO’su Burak Şimşek ve milli voleybolcular katıldı.

Misli.com olarak Türk voleyboluna sadece maddi destek vermedikleri vurgulayan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, bu sponsorlukla kadınlar voleybolunun izlenmesine ve daha yakından takip edilmesine katkı verecekleri için mutlu olduklarını aktardı.

Oktay şöyle devam etti: “Bizim grup olarak voleybola olan ilgimiz eskiye dayanıyor. 1982 yılında, kurucumuz rahmetli dedem Erdoğan Demirören, Milangaz Ankara Pazarları Voleybol Takımına isim sponsoru olmuştu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com olarak; bu başarıları büyütmek Türkiye’de voleybol sporuna daha fazla katkıda bulunmak ve ülkemiz kadınlar voleybolunu desteklemek amacıyla Türkiye Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru olmak bizi heyecanlandırıyor. Sporun gelişimi bizim temel odağımız.”







‘En heyecanlı lig’

Misli.com CEO’su Burak Şimşek ise “Bu sponsorluk ile spor ekonomisine yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en rekabetçi en heyecanlı liginin bundan böyle Misli.com Sultanlar Ligi olarak anılması da ayrıca gurur verici. Bu sporsorluk anlaşmasında önemli bir konu var. Bu lige ait karşılaşmaları bundan böyle cep telefonunuzdan ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Bu şundan dolayı önemli; biliyorsunuz pandemi döneminde maçlar maalesef seyircisiz oynanıyor ve tüm seyirciler, taraftarlar ve bizler bu sayede maçları izleyebiliyor olacağız” ifadelerini kullandı.

‘Demirören ailesine teşekkür ediyorum’

Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Başta Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere, Misli.com CEO’su Burak Şimşek’e, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay’a ve Misli.com ailesine Türk voleyboluna göstermiş oldukları katkı ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Üstündağ şöyle devam etti: “Türk voleybolunda başarıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 19 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu. Gururlu ve mutluyuz. Sultanlar Ligi, yerli ve yabancı oyuncu kalitesiyle her geçen gün Avrupa’nın ve dünyanın en önemli ligi haline geldi. Sizlerin huzurunuzda misli.com ile imzalarını atacağımız sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Sultanlar Ligi’nin yeni adı ‘Misli.com Sultanlar Ligi’ olacak. Misli.com uzun yıllardır Türk sporunun önde gelen destekçilerinden birisi. Voleybola da bu denli güzel bir bakış açısıyla yaklaşımları bizleri çok memnun etti.”

Maçlar canlı yayınlanacak

Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru olmasının yanı sıra, lig maçlarının dijital platformlarda yayın haklarını da üstlenen Misli.com, maçları web sitesi ve mobil aplikasyonlarından canlı yayınlayacak.

Resmi yayıncının televizyondan yayınladığı maçların yanı sıra, yayınlanmayacak maçlar da gerekli altyapı kurularak Misli.com’dan ekranlara gelecek. Sporseverler maçları canlı izleme keyfinin yanı sıra Misli.com Sultanlar Ligi maçlarına o anda canlı bahis oynayarak heyecanı ikiye katlayacaklar.