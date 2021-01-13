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13.01.2021 - 07:00 |

‘Sırada büyük başarılar var’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motosiklet ve otomobil milli sporcularını konuk etti, “Bu öncü başarılar 2021 yılında daha büyükleriyle taçlanacak” diye konuştu.

‘Sırada büyük başarılar var’
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ile bir araya geldi.Bakanlık Merkez Bina’daki kabulde Kasapoğlu, başarıların aratarak devam edeceğine inandığını vurgulayarak “Sizler zor sürece rağmen başarıyı, mutluluğu bize yaşattınız. Pandemi sürecini güçlenerek geçireceğiz diyoruz. Bu öncü başarılar 2021 yılında daha büyükleriyle taçlanacak” diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, “En kaliteli organizasyon düzenleyen ülke olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi’nin açılışını yaptı. Çok güzel bir tesis. Branş ayırt etmeden desteğimizi sunuyoruz. Alt yapımız son 18 yılda her branşta olduğu gibi motor ve otomobil sporlarında da ciddi gelişim gösterdi Ülkemizin motor ve otomobil sporlarında önünün açık olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

‘Şampiyonluk bekliyoruz’ 

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu gerçekleştirilen kabulde, sporcuların başarılarından örnekler verdi. Destekler sonucunda sporcuların 2021 yılında da millete birçok başarı ve mutluluk yaşatacağını dile getiren Sofuoğlu, “Toprak, Bahattin ve Can’dan şampiyonluk bekliyoruz. Gençleri görmenizi istedik. Destek noktasında size minnettarız” şeklinde konuştu.

 

‘Sırada büyük başarılar var’

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