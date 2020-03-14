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14.03.2020 - 15:06 | | AA

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da coronavirüs tespit edildi

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da coronavirüs tespit edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kriz masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün gece coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kokeza'nın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Vucic, Kokeza'ya bu virüsün Amsterdam'da bulaştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kokeza'ya virüs Amsterdam'da değil, Milano'da bulaştı. Bize her şey Milano'dan geldi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da coronavirüs tespit edilenlerin sayısı da 41'e yükseldi.

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokezada coronavirüs tespit edildi

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