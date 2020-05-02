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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sırp basınından şok iddia: Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor
02.05.2020 - 22:36 |

Sırp basınından şok iddia: Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor

Sırp basını, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ljajic'i istemediğini ileri sürdü.

Beşiktaş'ta bu sezon genel performansıyla bekleneni veremeyen Adem Ljajic ile ilgili şok iddia geldi.

Sırp basını siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp basınında yer alan haberde ayrıca bonservisi elinde Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta forma giyebileceği aktarıldı.

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Sırp basınından şok iddia: Sergen Yalçın, Ljajici istemiyor

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Sırp basınından şok iddia: Sergen Yalçın, Ljajici istemiyor

Sırp basınından şok iddia: Sergen Yalçın, Ljajici istemiyor

 

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