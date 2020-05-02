Sırp basınından şok iddia: Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor

Beşiktaş'ta bu sezon genel performansıyla bekleneni veremeyen Adem Ljajic ile ilgili şok iddia geldi.

Sırp basını siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp basınında yer alan haberde ayrıca bonservisi elinde Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta forma giyebileceği aktarıldı.

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