Sivasspor’a 7'nci kez korona virüs testi yapıldı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 7. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 6. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.