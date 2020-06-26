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26.06.2020 - 10:18 | | İHA

Sivasspor’a 7'nci kez korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor'a 7. kez korona virüs testi yapıldı.

Sivasspor’a 7'nci kez korona virüs testi yapıldı
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 7. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Sivasspor’a 7nci kez korona virüs testi yapıldı

Daha önce 6. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

 

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