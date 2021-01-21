Süper Lig'de zirve deyim yerindeyse alev alev yanıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe aynı puanı paylaşırken Sarı Kanarya, Sivasspor maçını kayıpsız atlatarak yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Peki, Sivassspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sivassspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Kayode, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner (Novak), Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Sivas’ta hava oldukça soğuk olacak. En yüksek sıcaklık değeri -3 derece, en düşük sıcaklık ise -12 derece olması bekleniyor. Maç saati ise hava sıcaklığının -11 derece olması bekleniyor.

CANER ERKİN VE MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZALARI BİTTİ

Sarı Lacivertli ekipte cezaları sebebiyle Ankaragücü maçını kaçıran Caner Erkin ile Mert Hakan, Sivasspor maçında görev alacak. İki oyuncu da teknik ekip tarafından Sivasspor maçının 11'ine dahil edilecek.

OZAN TUFAN KART CEZALISI

Sarı kart cezası bulunan Ozan Tufan, Sivasspor maçında görev alamayacak. Ankaragücü maçında gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Ozan Tufan, zorlu deplasmanda cezası sebebiyle görev alamayacak.

FERDİ KADIOĞLU'NUN DURUMU NETLİK KAZANMADI

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında omzundaki ağrı sebebiyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netlik kazanmadı. Teknik ekibin talebi doğrultusunda maç kadrosuna eklenmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak.

SİVASSPOR’DA 1 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 1 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak.

YİĞİDOLAR 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig’de Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Fenerbahçe ise ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

FAJR KART SINIRINDA

Sivasspor´un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar´da 3´er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

28 MAÇTA 102 GOL ATILDI

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 28 maçta toplam 102 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 38, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 102 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.95 olarak gerçekleşti.

RIZA ÇALIMBAY’IN FENERBAHÇE ŞANSSIZLIĞI!

Sivasspor’da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 39 resmi maçın sadece 10’unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.

ÇALIMBAY’IN 40. RANDEVUSU

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 40. randevusuna çıkacak. 23 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 38 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 29. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de 29. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 28 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 6’sını Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe’nin toplam 63 golüne, Sivasspor 38 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Sivasspor, 3-1 ve 2-1’lik skorla Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.