Siyah&Beyaz ayrılamaz!

George Floyd’un Minneapolis kentinde maruz kaldığı polis şiddeti neticesinde hayatını kaybetmesi Amerika’yı ayağa kaldırırken, spor dünyasından da cinayete gösterilen tepkiler çığ gibi büyüyor. Herkes ten rengine, ırkına, kişiliğine bakmadan ayağa kalktı, dünya bu tepki ve protestolarla birleşti.

Türkiye’de bu konuda ilk mesajı verenlerden biri Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu oldu. Floyd’un fotoğrafı ile “Lütfen, nefes alamıyorum” sözlerini paylaşan Türkoğlu, “Irkçılık insanlık için bir zehirdir” ifadesini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ABD’de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd için tepki gösterdi. Instagram hesabı üzerinden ‘Irkçılığa hayır’ ve ‘Siyah hayatlar önemlidir’ mesajını verdi.

Fenerbahçeli Vedat Muriç de sosyal medya hesapları üzerinden, biri siyah, biri beyaz el ele tutuşan iki kişinin fotoğrafını ‘United’ (birlik) mesajıyla paylaştı.

Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth da George Floyd’un ölümünün ardından ırkçılığı kınadı. Norveçli futbolcu, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak “Black lives matter” (Siyah hayatlar önemlidir) diye yazdı. Sörloth, siyah ve beyaz iki çocuğun fotoğrafının olduğu bir hikaye de yayınladı.

Bursa’dan tavır

Bursaspor, Floyd’un ölümüne takım halinde tepki gösterdi, dünkü idmanda diz çökerek mesaj gönderdi. Kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda futbolcular ve teknik heyetin ırkçılığa karşı tavrı gösterildi.

Baba Thuram’dan bayrağı devraldı

Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach’ın evinde Union Berlin’i 4-1 yendiği karşılaşma, Marcus Thuram’ın gol sevinciyle tarihe geçti. 22 yaşındaki forvet, diz üstü çökerek ve başını öne eğerek tepkisini gösterdi. Juventus ve Barcelona formaları giymiş, Fransa Milli Takımı’yla dünya şampiyonluğu yaşamış Lilian Thuram, futbolda ırkçılık karşıtı mücadelede önemli bir isimdi, 2009’da ‘Irkçılığa Karşı Eğitim Vakfı’nı kurarak, kuruluşu aracılığıyla insan hakları mücadelesini destekledi.

Oğlu Marcus Lilian, “Genç siyahi bir insanım ve ırkçılık beni endişelendiriyor. Bana karşı yapılmamış olsa da, televizyonu açtığımızda ya da sosyal medyaya baktığımızda neler olduğunu görüyoruz. Buna karşı savaşmam gerekiyor ve babamın bu konularda yaptığı şeylerden gurur duyuyorum” diye konuştu.

Tepkiler büyük

Michael Jordan (NBA efsanesi)

Acı dolu ve öfkeliyim. Herkesin acısını, öfkesini ve hayal kırıklığını gördüm, hissettim. Ülkemizde renklerinden dolayı kökleşmiş ırkçılığa ve şiddete uğramış insanların yanındayım. Adaletsizliğe karşı ve barışçıl isteklerimizi dile getirmeye devam ettirmemiz gerekiyor. Birlik olarak, sesimizle liderlerimize baskı yapıp kanunları değiştirmeliyiz.

LeBron James (LA Lakers oyuncusu)

Amerikalı bazı sporcuların bir süredir ülkenin milli marşının çalındığı sırada protesto amacıyla diz çökmesine gönderme yapan LeBron, “İşte sebebi bu” diyerek ABD Milli Marşı’na yapılan protestoların, ülkenin resmi görevlilerinin sergilediği ırkçı ve ayrımcı tutumlara tepkiden kaynaklandığını dile getirdi.

Antetokounmpo (M.Bucks’ta basketbolcu)

Hissettiğim şeyleri kelimelere nasıl dökebileceğimi gerçekten bilemiyorum. Ancak tek bir şeyden eminim ki artık yeter. Değişim zamanı!

Magic Johnson (NBA’in eski yıldızı)

George Floyd, Minneapolisli bir polis memuru tarafından açıkça cinayete kurban gitmiştir. Ulusal televizyonlarda daha kaç kez siyahi bir insanın öldürülüşünü görmemiz gerekiyor? Bu durum, artık çok fazla uzadı. Siyahları, insan olarak görmeyi acilen öğrenmeliyiz. Kimse, sokaktaki hayvan muamelesini görmeyi hak etmiyor.

Pepe Reina (Aston Villa kalecisi)

Irkçılık da bir pandemidir. Yeter!

Paul Pogba (Manchester United)

Minneapolis’te yaşananlar hakkında hislerimi nasıl anlatabileceğim konusunda çok düşündüm. Öfke, nefret, acı, üzüntü hissettim. Futbolda, işte, okulda, her yerde, her gün ırkçılığa maruz kalan George ve tüm siyahi insanlar için üzüntü duyuyorum.

FENERBAHÇE

‘Psikolojik hastalık’

Fenerbahçe, İngilizce olarak yayın yapan twitter hesabında Floyd’un fotoğrafının altına şu mesajı yazdı: “Irkçılık bir ideoloji değil, psikolojik bir hastalıktır...”

GALATASARAY

‘En büyük nefret’

Galatasaray, “Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz” dedi.

BEŞİKTAŞ

Cahillik ve ırkçılık

Beşiktaş, “Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır” mesajını yayımladı.

CHELSEA

Chelsea Kulübü, “Ayrımcılık, vahşet ve adaletsizlikle mücadelede George Floyd ve tüm kurbanlarla birlikteyiz. Kulüp olarak, çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Adalet, eşitlik ve anlamlı değişim isteyen herkese katılıyoruz. Yeter artık. Birlikte daha güçlüyüz” mesajı verdi.

LİVERPOOL

Liverpool’da da futbolcular, Anfield Stadı’nın ortasında diz çökerek Floyd’u andı. Kulübün sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, “Birlik olmak kuvvetli olmak demektir” paylaşımı gerçekleştirildi.

ROMA

Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in de içlerinde olduğu Roma takımında dün Floyd eylemi gerçekleştirildi. Teknik direktör Fonseca ve futbolcular orta yuvarlak önünde diz çökerek, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtlığının sembol hareketiyle cinayete tepki gösterdi.

‘Sırada ben mi varım?’

Floyd’un ölümü sonrasında verilen mesajlardan en etkili olanlardan yeni Serena Williams denilen olarak nitelendirilen genç raket Coco Gauff’un açıklamasıydı. 16 yaşındaki tenisçi, sırasıyla polis tarafından öldürülen siyahi insanların fotoğraflarını ekrana getirdi ve son olarak kendi görüntüsünü vererek, “Sırada ben mi varım?” diye sordu, “Irkçılığa karşı sesimi yükseltiyorum, siz de yükseltecek misiniz?” ifadesini kullandı.

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