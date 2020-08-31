Skorer editörü Emre Topaloğlu hayatının imzasını attı!

Transfer döneminde kulüplerimizin oyunculara attırdığı imzaların haberlerini yapan Emre Topaloğlu, bu kez hayatının imzasını attı...

Tecrübeli Skorer editörü, dün gece Polonezköy'de yapılan görkemli kır düğünüyle Seyhan Küçük'le hayatını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde Emre Topaloğlu, bu kez dans pistinde maharetlerini sergiledi.

Skorer olarak Emre Topaoğlu-Seyhan Küçük çiftine mutluluklar diliyoruz.