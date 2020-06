Sofuoğlu ilham oldu

Dünya Supersport Şampiyonası’nda Türkiye’ye 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla kariyerini örnek bir sporcu olarak noktalayan, eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun hayatını konu alan Köklere Dönüş isimli belgesel, genç sporculara adeta yeni bir yol açtı.

Efsane sporcunun yaşadığı tüm sıkıntıları, tüm mücadelesi ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran Red Bull Media House yapımının çektiği belgesel, genç sporculara ilham verdi.

Belgeselin ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Sofuoğlu, “Hayatım boyunca önüme birçok engel çıktı. Ben bu engelleri motosiklet tutkum sayesinde aştım. En zor zamanlarımdan sonra bile kendimi hep motosikletin üstünde yarışırken buldum. Rabbime şükürler olsun ki kendime hedef olarak koyduğum 5 Dünya Şampiyonluğunu da ülkeme getirmeyi başardım. Ben elde ettiğim bu şampiyonlukların gelecek sporculara katkısı olacağını biliyordum” dedi.

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşlerin kariyerlerinin ilk anından beri yanında olduğunu da vurgulayan Sofuoğlu, “Ben bir yol açtım, beni destekleyenler sayesinde o yoldan birçok genç sporcu geliyor. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı dünyanın her yerinde okutmak için sporcuyken de sporu bıraktıktan sonra da çok çalıştım. Red Bull ile birlikte çalışmaya da devam ediyorum. Bu belgesel sayesinde daha geniş kitlelere ulaşma ve yaptıklarımızı gösterme şansına sahip oldum” ifadelerini kullandı.

‘Her anımda yanımda’

Toprak Razgatlıoğlu motor sporları dünyasında kendisine yer açılmasını Kenan Sofuoğlu’na borçlu olduğunu söyledi. Razgatlıoğlu, “Kenan ağabey ve Red Bull ailem beni her zaman destekliyor ve bir yol gösterici olarak her anımda yanımda oluyor. Umarım Kenan ağabeyin hikayesi bizim gibi birçok genç sporcuya da ilham olacak” dedi. Can ve Deniz Öncü kardeşler ise onun açtığı yolda şampiyonluklara imza atmak istediklerini dile getirdi.

