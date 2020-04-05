SÄ±rbistan'da yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezasÄ± verildi.Â

Suudi Arabistan'Ä±n El-Ä°ttihad takÄ±mÄ±nda forma giyen 29 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp forvet, baÅŸkent Belgrad'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± deldiÄŸi iÃ§in mahkemece suÃ§lu bulundu.Â

Prijovic ve beraberindeki 19 kiÅŸi, bir otelin barÄ±nda bir araya gelerek sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± deldiÄŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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