Son dakika - Süper Lig'de Galatasaray hedef değiştirdi!
Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi sonrası sevindi. İlk yarıyı zirveden 3-4 puan geride tamamlamayı hedefleyen Aslan tekrar iddialı hale geldi.
Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray sevindi. Bu sezon çok iddialı bir kadro oluşturan ve şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen sarı-lacivertlilerin en önemli rakipleri olduğunu düşünen Galatasaray cephesi bu nedenle sonuca sevindi.
İlk yarı sona erdiğinde puan tablosunda zirveden 3-4 puan geride tamamlamayı ve devre arasında yapılacak takviyelerle tekrar iddialı hale gelmeyi planlayan sarı-kırmızılılar yakalanan ivme ile beraber hedef değiştirdi. Şimdi ilk yarıyı yedek tamamlaması hedefleniyor.
Takımın form durumu ile beraber fikstürün de buna uygun olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar, Hatay ile oynadıktan sonra bay geçecek.
Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol