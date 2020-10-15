Son dakika | 2020-2021 TFF Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı! Puanları silindi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig kulüplerinin yapmış olduğu başvuruları inceledi ve kararlarını açıkladı.

2020-2021 sezonu Kulüp Lisans Süreci sonunda, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca Kadınlar 1'inci Ligi'nde yer alan ALG Spor da UEFA Lisansı aldı.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;

TFF 1'inci Lig'den; Ankaraspor ve Eskişehirspor, Misli.com 2'nci Lig'den; Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

Geçen sezon puan cezası alan ekiplerden Bursaspor'a ise Ulusal Lisans verilirken, yeşil beyazlı kulüp böylece eksi 3 puan cezası almadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa A.Ş., MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor, TFF 1'inci Lig'den; Akhisaspor, Altay, Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Menemen Spor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor A.Ş., Misli.com 2'nci Lig'den; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, Uşak Spor A.Ş. ve Zonguldak Kömürspor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;

TFF 1'inci Lig'den; Ankaraspor ve Eskişehirspor, Misli.com 2'nci Lig'den; Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2020-2021 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar 1'inci Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i UEFA Lisansı aldı.

Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararlar ise aşağıda yer almaktadır:

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş A.Ş., BTC Türk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., Fraport-Tav Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş., ile TFF 1'inci Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Kadınlar Ligi'nden ALG Spor kulüplerine UEFA Lisansı, Süper Lig'den Gençlerbirliği ile TFF 1'inci Lig'den Adana Demirspor, Altınordu A.Ş. ve Keçiörengücü ile Misli.com 2. Lig'den GMG Kırklarelispor, Hacettepe Spor , Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK ve Yılport Samsunspor kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Kulüp Lisans Kurulu; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili maddeleri uyarınca da kalan kulüplere kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 ve/veya 60 gün ek süre vermişti.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarında; TFF 1'inci Lig'den Adanaspor A.Ş., Cesar Grup Ümraniyespor, Fatih Karagümrük A.Ş., Giresunspor, Hatayspor; Misli.com 2'nci Lig'den Ankara Demirspor, Başkent Akademi FK, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., Sarıyer, Van Spor Futbol kulübü ve 1922 Konyaspor kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Aynı toplantıda Kurul, kalan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1'inci maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre vermişti."